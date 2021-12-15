حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

لا يعرف مواليد برج العقرب الاستسلام فهم يتصفون بالقوة والثبات، لديهم قدرة كبيرة على تجمل أعباء وضغوط الحياة، ومواجهة المشاكل فضلا عن قدرتهم على اتخاذ القرارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تتمهل في قراراتك ووعودك واحترس من الغش ومن ضياع حقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجد أنك حساس وانفعالي وعليك اليوم أن تتحكم في ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.