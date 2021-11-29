حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

لا يعرف مواليد برج العقرب الاستسلام فهم يتصفون بالقوة والثبات، لديهم قدرة كبيرة على تجمل أعباء وضغوط الحياة، ومواجهة المشاكل فضلا عن قدرتهم على اتخاذ القرارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم عليك أن تكون كتومًا ومتحفظًا، ولا تفصح عن خططك، ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في منزل الصحة يتسبب في انخفاض طاقتك، واليوم يتطلب قسطًا وافرًا من الراحة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.