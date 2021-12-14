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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بأنه شخصية قوية وعنيد للغاية، ولا يسهل لمولود برج العقرب الثقة في أي شخص يتعامل معه، وهو عنيف بطبعه، ويميل للانتقام فلا يمكن السماح لأي شخص بإهانته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

ينصحك الفلك أن تحمي مصالحك وحقوقك، وادرس قراراتك جيدا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تحدّث مع شريك حياتك بهدوء؛ لتقرّب المسافات بينكما.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

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