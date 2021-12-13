15 توجيها من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء.. استعدادات رأس السنة الأبرز

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددا من التعليمات لرؤساء الأحياء وقيادات المحافظة وفى مقدمتها متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت «الوطن» أبرز تعليمات المحافظ لرؤساء الأحياء خلال الفترة الراهنة والتي جاءت على النحو التالي:

- منع دخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح.

- التشديد على ارتداء الكمامات.

- استمرار حظر الشيشة والتشديد على رؤساء الأحياء تكثيف الحملات على المقاهي لمنع تقديم الشيشة ومصادرتها.

استعدادات عيد الميلاد

- الاستعداد لأعياد الميلاد وعمل خطة لرفع كفاءة النظافة حول أماكن العبادة وتسهيل حركة المرور.

- التنسيق مع الإدارات التعليمية والتواصل مع أولياء الأمور لتوضيح أهمية التطعيم بلقاح كورونا للطلاب من 12 لـ18 عاما حيث لا توجد سوى موافقة 20 ألف ولي أمر على التطعيم من مليون و200 ألف.

إزالة التعديات

- استمرار الحملات لإزالة التعديات على نهر النيل والبالغ عددها 1066 تعديا وتم إزالة 415 تعديا حتى الآن.

- استمرار حملات استرداد الأراضي ومنع التعديات.

- التنسيق مع هيئة النظافة للحفاظ على المحاور والطرق والكباري الجديدة والمتابعة والصيانة المستمرة لها.

- حصر المواقف الرسمية والعشوائية بالمحافظة لوضع آلية لإدارتها والاستجابة لشكاوى المواطنين.

- التأكيد على رؤساء الأحياء التواجد الميداني بالشوارع والتفاعل مع المواطنين.

لقاء أسبوعي

- على رؤساء الأحياء تخصيص لقاء أسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

- متابعة رؤساء الأحياء للمباني الآيلة للسقوط، مع إخلاء تلك المساكن من المواطنين وتسكينهم في مساكن بديلة.

- العمل على تقنين وضع العاملين بمشروع الفواخير وعدم السماح بالتلاعب بالمال العام.

- استمرار رفع الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية.

- التنسيق بين الصرف الصحي والنظافة ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بالشوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها.