مدحت العدل ينعى سهير البابلي: «عمرها ما تنكرت من دور عملته»

نعى الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، الفنانة القديرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ86 عامًا، قائلًا: « البقاء والدوام لله في الفنانة القديرة والكبيرة سهير البابلي، دي فنانة عظيمة بنت مصر وبنت بلد، إنسانة جريئة ومتمردة، وعملت أدوار كبيرة، دي فنانة محترمة بشكلها الإنساني وبأعملها وبتاريخها».

الراحلة سهير البابلي لم تنكر أي دورًا قامت به

وأضاف «العدل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الراحلة سهير البابلي لم تنكر أي دورًا قامت به، « عمرها ما تنكرت من دور عملته في يوم من الأيام، ولا قالت كنت أو مكنتش، دي لازم تُحترم زيها زي الفنانة العظيمة الراحلة شادية، الله يرحم الجميع».

رحيل الفنانة سهير البابلي

رحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 86 عاما، بعدما دخلت أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بغيبوبة سكر ومضاعفاتها دخلت على إثرها العناية المركزة إلى أن وافتها المنية، منذ قليل.

أشهر أعمال الراحلة على المسرح

قدمت الفنانو سهير البابلي رصيدًا فنيًا كبيرًا يتجاوز 100 عمل، ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية «مدرسة المشاغبين» وتجسيد دور الأستاذة عفت عبدالكريم، ومسلسل «بكيزة وزغلول» وأشهر أدوارها بكيزة هانم الدرمللي، وسكينة في مسرحية «ريا وسكينة»، وسوسكا في مسرحية «العالمة باشا»، ونشوى هانم في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».

أشهر أفلام الراحلة سهير البابلي

ومن أشهر الأفلام التي قدمتها سهير البابلي «ليلة عسل، السيد قشطة، دقة زار، الأونطجية، حدوتة مصرية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، استقالة عالمة ذرة، أميرة حبي أنا».