رئيس الجمارك يتفقد الدورات التدريبية بالمعهد القومي للتدريب الجمركي 

تفقد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، مساء اليوم، ختام الدورات التدريبية المقامة للعاملين الدائمين والمنتدبين من حملة المؤهلات العليا بمصلحة الجمارك، والمقامة بالمعهد القومي للتدريب الجمركي بالقاهرة.

وبحسب بيان صحفي، التقى رئيس مصلحة الجمارك مع المتدربين وتقدم لهم بالشكر لحرصهم على المشاركة الإيجابية فى هذه الدورات لتنمية معرفتهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم عن طريق البرامج التدريبية المستمرة التي تصقل هذه المهارات، وتنمي القدرات للمساهمة في عملية التطوير والتحديث، ورفع كفاءة الإدارة الجمركية، وتحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الجمركية.

وأكد «غتوري»، على اهتمام وزير المالية بتطوير العنصر البشري وبناء قدرات القادة لديهم، والتي تعتبر أغلى وأثمن الموارد التي تملكها مصلحة الجمارك، خاصة في ظل مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي يتم تنفيذها.

وقال إن هذه الدورات تأتى في إطار الخطة التدريبية السنوية للمعهد القومي للتدريب الجمركي للعام 2021/ 2022، برنامج التدريب الأساسي (القسم المتقدم) للمؤهلات العليا، وشارك فيه عدد من العاملين بمختلف المواقع الجمركية بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بهدف تحسين القدرات وتطوير الأداء، وتأهيل وتدريب كوادر رجال الجمارك على مهارات العمل الجمركي، وصقل خبراتهم وإثراء رصيدهم المعرفي، وتخريج موظفين قادرين على تنفيذ منظومة العمل الجمركية الحديثة.

وأكد أن برنامج التدريب الأساسي للقسم المتقدم للحاصلين على المؤهلات العليا من العاملين الدائمين أو المنتدبين بمصلحة الجمارك، تم تنفيذه من خلال المدربين المعتمدين بالمعهد على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة 23 متدربا على مدار ثلاثة شهور اعتبارا من 28 أغسطس 2021 وحتى 13 ديسمبر الجاري، وتم دراسة المواد العلمية التي تحتوى على تفاصيل وإجراءات العمل بمصلحة الجمارك والتنظيم الإداري لمصلحة الجمارك وميثاق الشرف الجمركي، وآليات مكافحة الأموال والتجارة غير المشروعة ومهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين واللوجستيات والنقل الدولي، والنظام المنسق للتعريفة الجمركية والإجراءات الجمركية والاستيرادية والمخاطر والمراجعة اللاحقة، وذلك تمهيدا للدخول للبرامج التخصصية (النصف توقيع - التوقيع الكامل).