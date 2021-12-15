«الضرائب»: ضريبة 5% على المطربين لتسهيل التحصيل وليست زائدة

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن أجور الفنانين تخضع لضريبة حرة لأن هذا نشط مهن حرة وسيتم وضع جزء من الأجر المتحصل عليه مباشرة عند القيام بحفلة في خزينة الدولة «تحت الحساب» ولكن عند انتهاء العام الضريبي سيتقدم إلى مصلحة الضرائب ليقدم الضريبة الكاملة التي يختصم منها المال المباشر الذي حصلت عليه الدولة، لافتا إلى أن الأمر سيكون بمثابة تقسيط للشخص لتسهيل الدفع وتخفيف العبء الضريبي على الشخص بجانب تسريع تحصيل الضريبة من جانب الدولة.

الدولة تعمل على تسريع تحصيل أموال الضرائب

وأضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الحصول السريع على الضرئب من بعض المطربين لتجنب الدخول في نزاعات مستمرة بين الدولة أحيانا والمطربين، لافتا إلى أنه سيتم توريد 5% من الأجر الذي يحصل عليه المطرب أثناء غنائه في الفندق.

الضريبة لن تزيد لكن سيتم تقسيم الحصول عليها

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب: «المبالغ المدفوعة لن تزيد بنسبة 5% ولكن هذه النسبة ستكون من أجل الحصول على الأموال بشكل أسرع وتبسيط الضرائب على الفنان عشان ميدفعاش في آخر السنة كنسبة كبيرة وبكده أبقى خففت العبء عليه، الفنادق متعاقدة مع فنانين عشان كده هتسجل المال المحصل وتبعت جزء ولكن إذا صاحب الفرح هو اللي جايب المطرب لازم الفندق يدفع 5% بعد ما ياخد الفلوس دي من المطرب عشان دي هتتسجل في الملف الضريبي للمطرب اللي هيقدموا لمصلحة الضرائب في نهاية العام الضريبي».