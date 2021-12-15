انهيار جزئي لمنزل بسوهاج.. وإنقاذ مسن وابنته احتجزا بداخله

تمكنت قوات الإنقاذ البري من نجدة شخص وابنته احتجزا داخل منزل بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، عقب حدوث انهيار جزئي به، وتبين أن المنزل مكون من طابقين، الجزء الخارجي من المنزل مبني بالطوب الأحمر والأسمنت والجزء الخلفي للمنزل مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 420 مترا، وتبين سقوط سقف الصالة بالطابق الثاني بالجزء الخلفي للمنزل، وانهيار سلم المنزل، ما أدى لاحتجاز مالك المنزل وابنته.

قوات الحماية المدنية انتقلت لموقع الحادث لإنقاذ العالقين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بحدوث انهيار جزئي داخلي بمنزل واحتجاز شخصين، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ البري.

تبين أن المنزل مكون من طابقين الجزء الخارجي من المنزل مبني بالطوب الأحمر والأسمنت والجزء الخلفي للمنزل مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 420 متر ملك «مجدي. ش. م» 78 عاما، بالمعاش، ويقيم دائرة القسم «يقطنه وأسرته»، وتبين سقوط سقف الصالة بالطابق الثاني بالجزء الخلفي للمنزل، وانهيار سلم المنزل، ما أدى لاحتجاز مالك المنزل وابنته المدعوة «إيفا. م. ش»، 45 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق وتقيم بذات العقار.

سبب انهيار المنزل

تمكنت قوات الإنقاذ البري من إنقاذ المذكورين، وتبين عدم وجود إصابات بهما، وعلل مالك المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.