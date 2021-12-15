مصرع عامل بمخبز خنقا بعد التفاف «شاله» بآلة العجن في سوهاج

لقي عامل في مخبز بنطاق مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه، عقب التفاف الذراع الخاص بآلة العجن بشال ملفوف حول رقبته، مما أدى إلى خنقه ووفاته، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

هبوط حاد بالدورة التنفسية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود إصابات عرضية حول الرقبة وتهتك بالذراع الأيمن، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد وصول «محمود. ص. م»، 30 سنة، عجان بمخبز ويقيم دائرة مركز جرجا الى مستشفي جرجا العام جثة هامدة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

التفاف شال حول الرقبة

وبسؤال كل من والده «صابر. م. ع»، 62 سنة، عامل، و«سعد. م. ح»، 55 سنة، صاحب مخبز، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء عمل المذكور بمخبز ملك الثاني التف الذراع الخاص بآلة العجن بشال ملفوف حول رقبة المتوفى، مما أدى إلى اختناقه ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود إصابات حول الرقبة وتهتك بالذراع الأيمن، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.