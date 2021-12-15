«حاسبات ومعلومات» جنوب الوادي تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

شاركت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بعنوان «قادرون باختلاف»، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محفوظ عبدالستار، نائبه لشؤون فرع الغردقة.

كلية التربية تستقبل طلاب مدرسة أجيال الغردقة

في سياق آخر، استقبلت كلية التربية بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، طلاب مدرسة أجيال الغردقة الثانوية للبنات، في إطار الدور الريادي المجتمعي لجامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محفوظ عبد الستار، عميد الكلية، نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع الغردقة، والدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة كريمة عبد اللاه محمود محمد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

التعريف بأقسام الكلية

وتضمنت الزيارة تعريف الطلاب بأقسام الكلية، وزيارة معامل الفيزياء والكيمياء والبيولوجي بالكلية، وكذلك الحاسب الآلي.

كما نظمت ندوة توعوية للطالبات، عن أهمية الجد والاجتهاد والطموح لتحقيق الآمال.