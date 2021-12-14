نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: السيسي طمأن الطلاب على مستقبلهم ولقائه شرف

أشاد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جماعة كفر الشيخ لشؤون الطلاب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للجامعة، حيث تفقد الرئيس، كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ والتقى بعدد من طلاب الكلية، مشيدًا في الوقت ذاته بما قام به الطلبة ومجهودهم للظهور بهذا المظهر المشرف لطلاب الجامعات الحكومية، ولا سيما وأن هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها الرئيس لجامعة مصرية، وذلك خلال تقرير عرضته قناة «TeN».

السيسي حضر عرضًا بسيطًا في المسرح وعرضا لطلاب الذكاء الاصطناعي

وأضاف «عبدالعال»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر عرضًا بسيطًا في المسرح، وعرضا لطلاب الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الجامعة طمأنت الرئيس السيسي على شباب مصر القادم، وسوف تعمل على تخريج شباب لسوق العمل يكونوا فخر الجامعات الأوروبية والعالمية فيما بعد، كما أن الرئيس وجه للطلبة بعض الرسائل التي تمثلت في «ضرورة العمل والإنجاز وزي ما قال احلموا وهنحقق لكم الحلم، واتكلم مع بعض الطلاب وطمأنهم على مستقبلهم».

طالبة: لقاء الرئيس شرف لي ولجميع زملائي

من ناحية أخرى، قالت الطالبة أسماء طارق البنا، طالبة بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طمأن الطلاب اليوم على مستقبل شباب الجمهورية الجديدة، «دي زيارة كنا مستنينها من زمان، تشرفت بحضور الملتقى والإفطار الجماعي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أشاد خلاله بدور الشباب بكلمات تشجيعية منه حول ما يجب ان يقوموا به خلال السنوات القادمة»، معتبرة أن لقاء الرئيس شرف لها ولجميع زملائها.

الشباب نصف الحاضر والمستقبل بأكلمه

وأضافت «البنا»، أن الرئيس خلال اللقاء أكد على أن الشباب نصف الحاضر والمستقبل بأكلمه، وطلب منهم الحديث عن أحلامهم، وفرص العمل المتاحة لهم بعد التخرج، موضحة أن جامعة كفر الشيخ من أفضل الجامعات على مستوى الجمهورية وتنافس الجامعات على مستوى العالم، وبها أول كلية للذكاء الاصطناعي مما يرفع من شأن الجامعة، معربة عن فخرها بانتمائها لهذه الجامعة، كما أن الإفطار الجماعي مع الرئيس كان يتكون من الفطير والعسل والبطاطس والفول والطعمية والسلطة والعصير.

اللقاء مع الرئيس السيسي تضمن الحديث عن دعم الدولة للشباب

فيما أوضح زياد سيف، طالب بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، أن لقاءهم مع الرئيس السيسي، تضمن الحديث عن دعم الدولة للشباب، والنقاش حول مطالب الشباب، وأكد دعمه الكامل للشباب، وكان اللقاء ودي والرئيس ابدى تفهمه لمطالب الطلاب، فيما أوضحت طالبة بالجامعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعامل معهم بأبوة، معربة عن فخرها بلقاء الرئيس السيسي، الذي أكد أن مصر لن تنهض سوى بجميع أبنائها