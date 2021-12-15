2172 فريقا صحيا لتطعيم 720 ألف طفل ضد الشلل بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر 2021، بمشاركة 2172 فريقا متحركا وثابتا بكل مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات.

تدشين حملة تطعيم من 19 حتى 22 ديسمبر الجاري

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة بالوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال خلال السنوات المقبلة.

ووجه الدكتور طارق رحمي مديرية الصحة بالغربية بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك في المدة المعلنة.

تطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافي

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافي لمحافظة الغربية من عمر يوم حتى 5 سنوات، باستخدام الطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ.

توفير جميع المعدات للحفاظ على الطعوم

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة، إضافة لخطة تطعيم العشوائيات.

وكشف وكيل الصحة بالغربية عن حصر أي عرب رُحل، إلى جانب توفير جميع المعدات من فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.