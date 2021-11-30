وفد من سفارة البرتغال في ضيافة وكالة الفضاء المصرية

استضافت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين، وفدًا دبلوماسيًا من سفارة البرتغال، إذ قام الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بالترحيب بكل من بدرو نائب سفير البرتغال، وكذلك ممثلي وزارة الدفاع فيلكو، وبسميسو، وذلك في قاعة كبار الزوار.

جولات داخل معامل الوكالة

وتضمنت الزيارة جولات داخل معامل الوكالة، وتفقد الأقمار الصناعية المتنوعة وأحدث الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتمثلة في المهندسين والطاقم ككل، كما وتمت زيارة إلى مبنى AIT للتعرف على آخر ما توصلت له الوكالة من إمكانيات.

وأعرب الوفد عن انبهاره بالزيارة لمبنى وكالة الفضاء الحديث، ورؤيته للمشاريع والإنجازات التي تقوم بها، وأضاف أن الأقمار الصناعية تعد من أهم الأنظمة الحديثة لتحقيق سبل التواصل والعديد من المتطلبات الهامة للمجتمعات والتي يسعى الجانب البرتغالي إلى تطويرها بقوة في الوقت الراهن.

كما جرى ضيافة الوفد في قاعة الزوار، والتي تخللها نقاشات بين الجانبين عن سبل التعاون الممكنة والمطروحة في المستقبل، خاصة وبعد طرح القوصي للعديد من المشاريع الخاصة بوكالة الفضاء والأنشطة التابعة لها.

تفاصيل مشروعي القمر الصناعي التعليمي للجامعات

وتطرق إلى مشروعي القمر الصناعي التعليمي للجامعات (SpaceKeys)، وهو المنصة التعليمية لطلاب الجامعات في كليات الهندسة والحاسبات والعلوم، والذي يهدف لتعليم طلاب السنة النهائية كيفية إنشاء قمر صناعي بكافة التفاصيل الفنية، كذلك مشروع (Can Sat) المقدم لطلبة المدارس وخاصة المرحلة الثانوية لتعليمهم كيفية إنشاء نموذج مصغر من القمر الصناعي، وذلك كنموذج لبدء تفعيل التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء البرتغالية، من ناحية تبادل الخبرات وورش العمل والمشاركة بالزيارات بين البلدين، وبحث سبل التعاون وعمل بروتوكولات في هذا الصدد.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد القوصي، عن رغبته بتفعيل العلاقات الثنائية بين وكالتي الفضاء المصرية ونظيرتها البرتغالية، وعقد اتفاقات بين الجانبين للاستفادة القصوى من خلال تبادل الخبرات والمهارات والكفاءات الهندسية والعلمية والبشرية وتفعيل العلاقات المشتركة لصالح البلدين، ولتحقيق التعاون الفعلي في مجال بناء الأقمار الصناعية وكافة الأنشطة الأخرى المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من خبرات الجانبين وعلاقاتهم مع وكالات الفضاء الأخرى في تحقيق أكبر قدر ممكن من تبادل الكفاءات في قطاع الفضاء.