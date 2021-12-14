حزن بالإسماعيلية لمصرع طفل تحت عجلات قطار أثناء ذهابه للمدرسة

أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، بدفن جثمان طفل لقي مصرعه دهساً تحت عجلات القطار، أثناء ذهابه إلى مدرسته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وهو الحادث الذي أثار حالة من الحزن بين العديد من أهالي مدينة القصاصين.

وتعرض الطفل «محمود صابر»، 6 سنوات، لإصابات بالغة إثر سقوطه أسفل عجلات قطار «الإسماعيلية - الزقازيق»، في حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم، مما تسبب في وفاته في الحال.

مصدر طبي: الأسرة تسلمت الجثمان

وأكدت مصادر طبية في مستشفى القصاصين المركزي أن أسرة الطفل تسلمت جثمانه عصر اليوم، بعد صدور قرار جهات التحقيق بدفنه، لعدم وجود شبهة جنائية.

وأضافت المصادر أن الطبيب الشرعي عاين جثمان الطفل للتأكد من سبب وفاته، وعدم وجود أي شبهة جنائية، فيما اتجهت أسرة الطفل لمحل إقامته في «عزبة صبري»، بدائرة مركز القصاصين، لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية.

شهود عيان: الطفل كان وحيداً في طريقه للمدرسة

وأفاد شهود عيان بأن الطفل كان متوجهاً إلى المدرسة بمفرده صباح اليوم، دون مرافقة أحد من أفراد أسرته له، وقبل ساعة تقريباً من موعد المدرسة، إلا أنه تعرض للحادث الذي أودى بحياته.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت جثة الطفل المتوفي إلى ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي، فيما انتقل فريق من البحث الجنائي لفحص البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد عدد من الأهالي أن معظم الأطفال المقيمين في الجهة الشرقية لقرية «عزبة صبري» يضطرون إلى عبور خط السكة الحديد يومياً، للوصول إلي المدرسة، مما يعرض أرواحهم لخطر الموت تحت عجلات القطارات التي تمر مسرعة على الخط الحديدي.