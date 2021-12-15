طقس الإسماعيلية اليوم: مشمس صباحا بارد ليلا وتوقعات بعدم سقوط أمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، طقسا مشمسا على كل أنحاء المراكز التابعة للمحافظة.

واستقرت الأحوال الجوية، صباح اليوم، في الإسماعيلية دون وجود للشبورة على الطرق السريعة والصحراوية، أو سقوط للأمطار، أو نشاط لحركة الرياح.

انخفاض درجة الحرارة ليلاً

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ليلاً وصلت إلى 10 درجات قرب منتصف الليل، وانخفضت إلى 8 درجات قرب فجر اليوم الأربعاء.

وحذر خبراء الأرصاد من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هذا الأسبوع خاصة على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وسيناء، مصحوباً بنشاط للرياح.

وطالب خبراء هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية كاملة خلال الفترة الحالية، وعدم التهاون في التعرض للبرد ودرجات الحرارة المنحفضة.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

واستمرت حالة الطوارئ في الإسماعيلية ورفع درجات الإستعداد بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، خاصة في المحافظات الساحلية.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة نائبه المهندس أحمد عصام، بضرورة التواصل المستمر مع كل رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للوقوف على حالة الطقس واستقرار الأحوال الجوية وعدم وجود أي مشاكل تستلزم التدخل الطارئ.

طقس سيئ وسقوط أعمدة إنارة

وتعرضت محافظة الإسماعيلية، نهاية الأسبوع الماضي، لطقس سيئ خاصة مع سرعة الرياح التي تسببت في سقوط عدد من أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء والأشجارن ما استلزم رفع حالة الطوارئ.