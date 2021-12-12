الكوميديا بتخوفنا.. ماجد الكدواني يكشف سر صداقته بكريم عبدالعزيز

كشف الفنان ماجد الكدواني، عن سر علاقة صداقته بالفنان كريم عبدالعزيز، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية، وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز 10 تصريحات للفنان ماجد الكدواني، عن صداقته بكريم عبدالعزيز.

بنخاف من الكوميديا وكريم علمني مبدأ

- أنا وكريم عبدالعزيز متوافقين، وحبينا بعض بدون بذل أي جهد، وبيننا أشياء مشتركة، وتقربنا من بعض من حيث لا ندري، منذ عام 2000 وفيلم «حرامية في كي جي تو».

- أنا وهو بنخاف من الكوميديا، أنا جبان كوميديا لأني بخاف، والإضحاك مش سهل.

- كريم عبدالعزيز علمني مبدأ في الموضوع ده، قالي أحنا هنستخبى في الشخصية ضحكنا ضحكنا، ولو مضحكناش أدينا متصدقين والباقي على الله، وده حطيناه مبدأ.

- التعامل مع كريم عبدالعزيز بحساب، مش معقد بس تسيب نفسك هتمتلكه ويحبك من قلبه لأنه بيشتغل من قلبه في حياته.

سر علاقتنا الجيدة

- سر علاقتي الجيدة من عشرة العمر ومتفقين في حاجات كتير وثقافتنا متشابهة، وحابين المهنة من نفس الزاوية، وعارفين إنها مهنة مقدسة.

- كريم عبدالعزيز بيحترم أعراف المهنة، وعنده نفس فكرة التدقيق.

- أحد التعليقات الجميلة اللي قالهالي كريم بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، قالي أنا فرحان أننا بقينا مضرب للمثل للصداقة الحقيقية.

- أنا مهما قولت في كريم عبدالعزيز فيه مش هعرف أعبر عن اللي جوايا، ده عشرة عمر.

اتفزعت من رد الفعل على صداقتنا

- أنا اتفزعت من رد الفعل اللي حصل من صداقتنا، هل بقى حاجة غريبة إن حد يفرح لصاحبه من قلبه؟.

- كريم مش صاحبي بس، لكنه تركيبة إنسانية نادرة مش موجود منها كتير، حساس جدا ومثقف جدًا وفاهم جدًا ويلقط اللي قدامه سريعًا جدًا، والتعامل معاه لازم يكون بحساسية شديدة.