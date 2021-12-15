طالب الذكاء الاصطناعي مقدم الروبوت الطبي للرئيس: حلمي تحقق

عبر محمود حسن، الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، عن فخره بتمثيل الكلية، والوقوف متحدثا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للجامعة أمس، وتقديمه مشروعات الروبتات التي اخترعها طلاب الكلية، مؤكدا سعادته بإشادة الرئيس وطلب تجربة الروبوت الخاص بتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأضاف محمود حسن في تصريح لـ«الوطن»، قائلا «فخور بكليتي، ولم أندم على الالتحاق بالذكاء الاصطناعي، وكان حلمي أنا وزملائي الوقوف أمام الرئيس وتحقق الحلم، وفخور جدا إنى وصلت للمرحلة دي في حياتي، والحمد لله الكليه والجامعة ظهرت بالشكل الذي يليق بهما».

مهام عديدة للروبوت الطبي

وأكد الطالب الذي قدم الروبوت الطبي، أن هذا الروبوت يقدم العديد من المهام، منها تقديم الطعام والأدوية لمرضى كورونا، وتعقيم المكان، وقياس درجة حرارة المريض، وقياس نسبة الاكسجين بالدم وعد نبضات القلب، لافتا إلى أن هذا الابتكار أشرف على تصنيعه كل من الدكتور علي صيام، والدكتورة مني النجار، المدرسان بكليه الذكاء الاصطناعي، والمهندس وائل محمد صبحي ، أمين الكلية وتحت إشراف ودعم قيادات الجامعة.

الروبوت يجري «فيديو كول» بين المريض والطبيب

وأوضح «محمود»، أن الروبوت سيكون معاونا للطاقم الطبي في مستشفيات العزل، من خلال التحرك بشكل أتوماتيكي في المستشفى وتحديد أماكن غرف العزل، عن طريق رسم خرائط للمبنى والتحرك خلالها، إضافة إلى قدرة الروبوت على حمل وتوصيل الأدوية والمواد الغذائية لأكثر من مريض، ويمكن للمريض التحدث إلى الطاقم الطبى بشكل مباشر عبر مكالمة فيديو من خلال الروبوت، فهو متعدد الأغراض فى المجال الطبى.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، وهي أول كلية متخصصة في هذا المجال بمصر والثانية في الشرق الأوسط، وأدار حوارا مع الطلاب والأساتذة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنياته في كل مجالات الحياة، طالبا من الطلاب أن يتدربوا بشكل جيد.

تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمدن الجديدة

وطالب أحد طلاب كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال المدن الجديدة التي يتم إنشائها، قائلا: «أتمنى أن تطبق كلية الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير الوقت والمجهود والمصروفات»، ليرد الرئيس: «إحنا محتاجين للشباب المتعلمين يخشوا معانا في حاجتين، بناء النظام وصيانة وتشغيل النظام واستمراره، وانتو محتاجين ككلية والكليات المماثلة تعملوا زيارات للمشروعات القائمة عشان لما تتخرجوا الشركات هتبقى محتاجة شباب زيكم.. كده من الآخر».