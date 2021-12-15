«البيئة»: رمسيس وبورسعيد والجيش والكورنيش من أكثر الشوارع ضوضاء

قالت الدكتورة ريم عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، إن المناطق التي توجد بها حركة مركبات عالية، تصبح بها نسبة الضوضاء مرتفعة، لافتة إلى أنه من خلال القياسات التي قامت بها الإدارة، اكتشفنا أن 60% من الضوضاء في مصر تكون ناتجة عن المركبات، وبالتالي أكثر المناطق التي تم رصدها من حيث شدة الضوضاء كانت منطقة رمسيس، حيث وصلت فيها الضوضاء إلى 80 ديسبيل وهي مستوى عالي جداً، والمعدل الطبيعي 70 ديسبيل.

تصنيف 3 شوارع من أكثر الشوارع ضوضاء

وحول الشوارع التي يتم تصنيفها بأنها الأعلى من حيث نسبة الضوضاء، أكدت مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة تقوم بعمل دراسات لقياس معدلات الضوضاء أولاً بأول وعمل خرائط كنتورية، وخاصة في الأماكن التي لا تحتوي على محطات لرصد الضوضاء، موضحة أن شبكات الرصد توجد في المدن الكبيرة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، بمعدل 38 محطة رصد.

وأوضحت «عبد الرحمن» أن آخر القياسات التي قامت بها الإدارة لعمل خرائط كونتورية لقياس معدلات الضوضاء كانت في 3 شوارع كبرى في محافظة القاهرة، وهي كورنيش النيل وشارع بورسعيد بالسيدة زينب وشارع الجيش في العباسية.

وكشفت أنهم يقومون بقياس معدلات الضوضاء من خلال أجهزة يدوية، كما يتم عد المركبات التي تسير في الشارع، ويتم بعد ذلك إدخال هذه البيانات على أحد البرامج، التي تحلل هذه البيانات وتقوم برسم خرائط كونتورية لمعدلات الضوضاء.

وحول نتائج هذه الدراسات، قالت «عبد الرحمن» إن القياسات أثبتت أن شارع كورنيش النيل في منطقة مصر القديمة، يتعرض لكثافة مرورية مرتفعة تصل إلى أكثر من 3000 مركبة في الساعة فب الاتجاه الواحد، مما يترتب عليه ارتفاع مستويات الضوضاء البيئية لتصل إلى 81 ديسيبل في موقع القياس الذي تم اختياره بعد كوبري الروضة.

شارع بورسعيد من أطول شوارع العاصمة

أما شارع بورسعيد بالسيدة زينيب والذي يعد من أطول الشوارع بمحافظة القاهرة، فيتعرض لكثافة مرورية مرتفعه تصل إلى أكثر من 1500 مركبة في الساعة في الاتجاه الواحد، ويقع عليه العديد من المنشآت التجارية، مما تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث شلل مروري واختناقات، مما يزيد استخدام آلات التنبيه بصورة مبالغ فيها خاصة في تقاطعات الشارع مع الشوارع الجانبية، بالإضافة إلى انتشار الأسواق والباعة الجائلين وكثافة المشاة التي تعيق حركة السير والانتظار العشوائي للسيارات نقل البضائع، وتبين من قياسات الضوضاء في أحد المواقع بهذا الشارع أن المناطق السكنية الواقعة عليه تعاني من مستويات ضوضاء مرتفعة تصل إلى 80 ديسيبل.

شارع الجيش ضمن الأكثر كثافة

بينما الشارع الثاث كان شارع الجيش، وهو من أكثر شوارع الاتجاه الواحد بحي باب الشعرية كثافة مرورية، حيث يبلغ عددها 1500 مركبة في الساعة، نظراً لوجود مواقف عشوائية للسرفيس، بالإضافة إلى كثافة الأنشطة التجارية والمطاعم في العديد من المناطق الواقعة على هذا الشارع، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الضوضاء والتي تصل إلى 79 ديسيبل.