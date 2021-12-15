المفوضية الأوروبية: أوميكرون يهيمن على القارة منتصف يناير

حذرت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يكون أوميكرون سلالة فيروس كورونا المهيمنة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بحلول منتصف يناير.

66.6 ٪ من سكان أوروبا مطعمون بشكل كامل

وتابعت تون دير لاين بأن الكتلة الاوروبية مستعدة جيدًا لمحاربة أوميكرون، حيث تم الآن تلقيح 66.6 ٪ من سكان أوروبا بشكل كامل ضد الفيروس.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قالت فون دير لاين إنها واثقة من أن الاتحاد الأوروبي لديه القوة والوسائل للتغلب على المرض، على الرغم من إعرابها عن خيبة أملها من أن احتفالات نهاية العام سوف تتأثر مرة أخرى بسبب الوباء.

وقالت: "مثل الكثيرين منكم، أنا حزينة لأن الوباء سيطغى مرة أخرى على عيد الميلاد هذا العام".

تحدي مزدوج من «دلتا» و«أوميكرون»

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواجه الآن تحديًا مزدوجًا، مع زيادة هائلة في الحالات في الأسابيع الأخيرة بسبب متغير دلتا مقترنًا بارتفاع إصابات أوميكرون، حيث تواجه بعض الدول الأعضاء بالفعل عددًا قياسيًا من الإصابات، وقالت: "إننا نشهد زيادة في عدد الأشخاص الذين يصابون بالمرض، وعبء أكبر على المستشفيات، ولسوء الحظ زيادة في عدد الوفيات".

ارتفاع عدد مصابي كورونا بسبب «دلتا»

وأصرت فون دير لاين على أن الزيادة في الإصابات لا تزال ترجع بشكل شبه حصري إلى متغير دلتا، وتابعت: "ما يقلقني هو أننا نرى الآن المتحور الجديد أوميكرون في الأفق، والذي يبدو أنه أكثر عدوى".

وقالت فون دير لاين إن أوروبا الآن في وضع أفضل لمكافحة الفيروس، وذلك بفضل ارتفاع معدل التطعيم في الاتحاد الاوروبي وتوافر جرعات اللقاح.

وتابعت بأن أكثر من 300 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تم تطعيمهم بالكامل، لافتة إلى أن 62 مليون شخص تلقوا حقنة معززة، و"أن البيانات الأولية عن المتغير أوميكرون تظهر لنا أن الجرعة الثالثة المعززة هي أفضل حماية ضد المتغير الجديد".