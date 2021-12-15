خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.. متاح حتى منتصف يناير

تنتهي مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، للسماح للمواطنين بنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى من بين المحافظات الثلاثة (القاهرة والجيزة والقليوبية) طبقا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أتاحت مهلة نقل بطاقة التموين لسكان القاهرة الكبرى فقط دون التقيد بمحل الإقامة من خلال المكاتب التموينية حتى منتصف يناير المقبل 2022.

المحافظات المسموح نقل بطاقة التموين إليها دون التقيد بمحل الإقامة

وتتيح وزارة التموين نقل بطاقة التموين من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والتي تشمل 3 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، والقليوبية) دون التقيد بعنوان محل الإقامة الموجود ببطاقة الرقم القومي، حيث أوضحت مصادر أنّه متاح لأي أسرة مقيمة في القاهرة وبطاقتها التموينية صادرة من محافظة أخرى، الحق في تحويل البطاقة من محافظتها إلى القاهرة.

خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى عبر مكاتب التموين

- التوجه إلى مكتب التموين في دائرة محل الإقامة حتى منتصف يناير 2022.

- إرفاق طلب تحويل نقل البطاقة من المحافظة الصادرة منها إلى المحافظة التي يرغب فيها سواء القاهرة أو الجيزة أو القليوبية.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة من بطاقة التموين.

- تقديم رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة لدى إحدى شركات الاتصالات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أقرت بداية من شهر أكتوبر الماضي 2021، تنفيذ قرار فصل صرف الخبز في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، والذي تم بناء عليه صرف الخبز والتموين من خلال محافظة إصدار بطاقة التموين فقط، حيث تم اعتبار كل محافظة من المحافظات الثلاثة نطاق جغرافي مستقل، وبثّت الوزارة من خلال بونات صرف الخبز للمواطنين، رسالة أسفل بون الصرف لتوعية المواطنين بموعد القرار وتطبيقه، جاء مفادها: «سيتم صرف الخبز من محافظة إصدار بطاقة التموين منذ 1 أكتوبر 2021».