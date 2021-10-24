بعد مهلة التموين.. تعرف على خطوات نقل بطاقة التموين بدون التقيد بشروط

في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الفئات محدودة الدخل، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السماح بإمكانية نقل محل بطاقة التموين لسكان القاهرة الكبرى دون التقييد بمحل الإقامة، خلال فترة قصيرة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى بدون التقييد بشروط، وفق بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في السطور التالية..

خطوات نقل بطاقة التموين بدون التقييد بمحل الإقامة

وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه يمكن السماح بنقل البطاقة التموينية فقط، لسكان القاهرة الكبرى دون التقيد بمحل الإقامة، من خلال المكاتب التموينية فقط، خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري وحتى منتصف يناير 2022.

المحافظات التي يحق لها نقل بطاقة التموين دون التقييد بمحل الإقامة

ويتم السماح بنقل البطاقة التموينية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى، والتي تتكون من 3 محافظات (القاهرة، الجيزة، والقليوبية) دون التقيد بعنوان محل الإقامة الموجود ببطاقة الرقم القومي، كما هو متبع مع حالات نقل البطاقة بالمحافظات الأخرى، وذلك خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

خطوات نقل بطاقة التموين بدون التقيد بمحل الإقامة

وحتى يتمكن المواطن من تحويل محل الإقامة لبطاقة التموين يجب اتباع الآتي..

التوجه إلى مكتب التموين في دائرة محل الإقامة في الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 يناير من عام 2022.

ويتم إرفاق الطلب بصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة التموين.

يذكر على الطلب رقم الهاتف المسجل على بطاقة التموين.

وبعد تأكد مكتب التموين من شخصية مقدم الطلب، وتوقيعه أمام الموظف المختص على إقرار بالتحويل، يتم إرسال الطلب إلى المديريات التموينية، تمهيدًا لإرساله إلى وزارة التموين في كشوف معتمدة من مدير المديرية.

وكانت وزارة التموين، قد أعلنت عن قرار يقضي بفصل صرف الخبز داخل محافظات القاهرة الكبرى، وفقا للنطاق الجغرافي لكل محافظة من المحافظات الثلاث التي تندرج تحت مظلة القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، وبدء العمل به منذ مطلع أكتوبر الجاري.