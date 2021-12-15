القبض على «خيّال» بمنطقة الهرم.. «شتم زميله أمام سائحة أجنبية»

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من القبض على «خيّال» بالمنطقة الأثرية في الهرم؛ لاتهامه بسب آخر بألفاظ خادشة للحياء أمام سائحة أجنبية.

وجاء ذلك بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو ظهر خلاله قيام إحدى السائحات الأجانب بتصوير نفسها بالمنطقة الأثرية بالهرم، وفي أثناء ذلك قام «خيّال» بتوجيه الشتائم والسباب لآخر، وتضمن ذلك ألفاظًا خادشة للحياء العام.

جرى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه يعمل «خيّال» مقيم بالهرم بالجيزة تم ضبطه.

المتهم يكشف تفاصيل الفيديو

وبمواجهة المتهم بالفيديو، اعترف بأنه جرى تصويره في غضون عام 2017، وحال اصطحابه لإحدى السائحات بالمنطقة الأثرية بالهرم، قام بسب أحد الأشخاص «خيال» لتسببه في ازدحام الطريق وإعاقة مرور الدواب، مضيفًا أنه لم يتخذ ضده أي إجراء قانوني آنذاك.

القبض على سائح أجنبي

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من إلقاء القبض على سائح أجنبي، أثناء تواجده على طريق الكورنيش، وسط مدينة الأقصر، مخمورًا وبحوزته سلاح أبيض، عبارة عن «سكين».

تلقى قسم شرطة الأقصر، بلاغًا من بعض المواطنين بتواجد سائح أجنبي على طريق الكورنيش، يحمل آلة حادة.

ضبط السائح بحوزته سكين

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم إلقاء الضبط على السائح المذكور، وتبين أنه كان مخمورًا، بحوزته سلاح أبيض «سكين»، يقوم بترويع المواطنين في طريق الكورنيش، وعلى الفور تم إرسال قوة أمنية إلى منطقة كورنيش النيل، وجرى ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.