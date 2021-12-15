«علاج الإدمان»: قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات وفر الحماية للمواطنين

قال الدكتور مختار رمضان، مدير العام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف المتعاطي وفّر الحماية للمواطنين المتعاملين مع المرافق العامة للدولة والموظف الخاضع للكشف بتحديد إجراءات دقيقة جدا للعملية ترد على كل التساؤلات.

الغش في العينة يعامل معاملة متعاطي المخدرات ولدينا وسائل فنية لكشفه

وأضاف مدير العام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «الغش في العينة يعامل معاملة متعاطي المخدرات، لدينا وسائل فنية لتحديد وسائل الغش، ومن ضمن إجراءات الكشف هو التأكد من أن العينة تخص الموظف، حيث يتم تقديم العينة تحت إشراف العضو الفني باللجنة دون المساس بأي حقوق شخصية للشخص».

عملية الكشف نفسها تتم تحت مسمع ومرأى مقدم العينة

وتابع مدير العام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عملية الكشف نفسها تتم تحت مسمع ومرأى العامل مقدم العينة ويتم إخطاره بالنتيجة وقتها، مشددًا على أن باب التقدم الطوعي مازال جاريًا، لكن الفرصة متاحة لكل المخاطبين بأحكام القانون بالتوجه لتلقي العلاج مجانا عن طريق الصندوق بعد الاتصال برقم 16023 وبمجرد التواصل معه ودخوله في منظومة العلاج فإنه يحمي نفسه من أي عقوبة، بشرط ألا يكون خضع للكشف.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنظيم نحو 130 ألف زيارة منزلية بالمناطق المطورة، والأماكن المجاورة لها خلال حملات استهدفت أكثر من 44 ألف أسرة في عام 2021.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الزيارات جاءت بمتوسط 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام، مشيرةً إلى أن تلك الزيارات تعمل على تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.