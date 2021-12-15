طبيبة تحذّر الموظفين من 7 أدوية.. تظهرك «مدمنا» في تحليل المخدرات

بدأ اليوم تطبيق قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرات من العمل، بعد تصديق الرئيس عليه، الذي يطبق على القطاع العام وقطاع الأعمال، ويأتي هذا القانون في تحرك من الدولة لمنع تعاطي المخدرات في مصر؛ لحماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة.

كيفية عمل تحليل مخدرات للموظف

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة غانم، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة الإسكندرية، إن تطبيق التحليل على الموظف في القطاع العام وقطاع الأعمال، يتم بعد ملاحظة التغير عليه من خلال التقصير في عمله ومشاكل في السير، ولا يلتزم بتعليمات العمل، وتقوم اللجنة بعد الملاحظة بعمل التحليل وهو نوعان؛ إما من خلال التحليل بالعينة أو تقوم اللجنة بملاحظة المشتبهين من العاملين، وبعدها يتم أخذ العينة من المشتبه فيه.

وأضافت رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المسكنات والأدوية التي يأخذها الشخص كل يوم تظهر في تحليل المخدرات، على أنها مواد مخدرة، وهذا في التحليل الأولي، لذلك يتم عمل تحليل تأكيدي لمن تظهر العينة الأولية لديهم إيجابية.

الأدوية التي تظهر في تحليل المخدرات

وأشارت «هالة غانم»، إلى أن نسبة التحليلات الأولية تكون 7 صحيح إلى 3 خطاء، ومن الممكن أن يكون هناك شخص يأخذ أدوية الضغط والحساسية وغيرها، والتي تتداخل في العينة الأولية وتظهر إيجابية تعاطي الشخص للمواد المخدرة، لذلك من تظهر نتيجته الأولية إيجابية تقوم اللجنة المختصة بعمل عينة أخرى؛ للتأكد من تعاطي الشخص المخدرات من عدمه.

وتابع أن بعض الأشخاص يتعاطون أدوية مسكنة ولا يعلمون أن بها موادًا مخدرة، وعلى الأطباء أن يحذروا الأشخاص من الأدوية التي تكتب لهم في الروشتة هل بها مواد مخدرة أم لا، لافتة إلى أن من بين الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة «أدوية الحساسية ـ بعض أدوية السكر ـ أدوية الضغط ـ مضادات الالتهاب ـ المسكنات ـ المهدات ـ أدوية النوم».