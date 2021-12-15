باحث بجامعة إكسفورد يكشف التفاصيل الكاملة حول تطوير لقاحات كورونا

قال الدكتور أحمد سالمان، متخصص في علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد «إدوارد جينير»، بجامعة إكسفورد، إنه منذ عام 2000 حتى الوقت الحالي ظهر ما يقرب من 8 أمراض ومنهم ثلاثة فيروسات أبرزها فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا سواء الخنازير والطيور، موضحاً أن كل عامين توجد اجتمالية ظهور أمراض وأوبئة وهو أمر طبيعي.

وأضاف «سالمان»، خلال مشاركته في ندوة «تطوير اللقاحات» بجامعة عين شمس، أنّ هناك ضرورة للاستثمار في علم اللقاحات والأوبئة لأنه ليس رفاهية، مؤكداً أن فهم الكائنات والفيروسات وكيفية التعامل معها تعتبر نوعاً من أنواع الأمن القومي، موضحاً أن اللقاحات لا تسبب المرض لأنه يتم استخلاصها من المرض أو الفيروس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً عمل لقاحات على الأمراض السرطانية.

«سلمان»: جهاز المناعة معقد ومكوناته تقترب من 500 جزء

وأوضح الدكتور أحمد سالمان، أن اللقاحات تأخذ أكثر من شكل لتسخير جهاز المناعة ومقاومته لأي أشياء غريبة في الجسم، مؤكداً أن جهاز المناعة معقد ومكوناته تقترب من 500 جزء كلها تتعامل بصورة مباشرة مع خلايا جسم الإنسان.

ونوه «سالمان»، إلى أن الأدوية تعطى بأعراض جانبية معينة، مسترشدا بأدوية مرض السرطان: «لو مخاطر السرطان 90% ونسبة وفيات الدواء 30% نأخذ الدواء أفضل»، مشيراً إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات شبه منعدمة، مؤكداً أن اللقاح يجب ألا تكون له أعراض جانبية ويتم تصنيعه على نطاق واسع وتسهيل إنتاجه، موضحاً أن مشكلة تطوير اللقاحات تكمن في الخطوات العديدة لتطويره: «تطوير دواء ينتج عنه أعراض جانبية مقبول على عكس اللقاح لأنها تعطى بغرض الحماية من الإصابة وتعطى قبلها».

«أحمد»: فيروس كورونا يمكن أن يسبب تلف في المخ والجلد والأوعية الدموية

وأكد الدكتور أحمد سالمان، أن الخطوات العديدة التي يشترطها تطوير اللقاح تؤكد عملية الأمان، رغم أنها تحتاج إلى تمويل واعتمادات وجهات علمية وتشريعية، موضحاً أن لقاح استرازينكا تكلف أكثر من 2 مليار دولار، مفسرا تخوف الشركات في الاستثمار في تطوير اللقاحات لأن نسبة الفشل مرتفعة للغاية، مشيراً إلى أنه تم تطوير لقاح ضد فيروس الملاريا قريباً يتم اعتماده.

واستطرد أن فيروس كورونا يمكن أن يتسبب تلف في المخ والجلد والأوعية الدموية، موضحاً أن هذه الإصابات تفسر تفاوت أعراض الفيروس، مؤكداً أن اللقاحات مثال لمقولة الوقاية خير من العلاج وتكلفتها مقارنة بأي علاج هي أرخص بكثير فتكلفة جرعة لقاح استرازينكا لا تتجاوز 3 دولارات، مشيراً إلى أن الفطر الأسود ليس له علاقة بكورونا وظهر نتيجة الحصول على أدوية لتوقية المناعة.

وأوضح أن تطوير اللقاحات في فترة الوباء لها اعتبارات أبرزها تأثيرها عالمياً في فترة الوباء وهناك ضرورة لإنتاج اللقاح بكميات كبيرة في ظروف مختلفة وفي متناول الأسعار وكل ذلك إضافة لفاعلية أفضل ضد انتشار الفيروس، مشدداً على ضرورة إتاحة نوع من الاستقلالية في إنتاج اللقاحات والقدرة على تطويرها، مشيراً إلى أنه حتى عام 2018 لم توجد وحدة قومية لإنتاج اللقاحات في إنجلترا وهو ما نبه له فيروس كورونا، مؤكداً أن تطوير وإنتاج اللقاحات لم يغل أي منهجية علمية على الاطلاق.

تلقى اللقاحات أفصل من عدمه

وشدد الدكتور أحمد سالمان، على أن العلم يجب ألا يكون منعزلا عن المجتمع وتوفير مصادر موثوقة كمعلومات عن اللقاحات والفيروسات واجب مهم على المتخصصين، وتابع، أن تلقى اللقاحات أفصل من عدمه، شرط شفافية المعلومات والبيانات، مفسرا عدم تلقي الأطفال للتطعيم في الفترات الأولى نتيحة لعمل التجارب على متطوعين بداية من سن 16 عام، موضحاً أن لقاح فايزر تم تطبيقه على متطوعين في سن 5 سنوات حالياً.

وأشار إلى أن اللقاحات مبنية على التركيب الجيني للفيروس، وكورونا ظهر لها ما يقرب من 3000 طفرة، مؤكداً أن التحور الشديد للفيروس يمكن أن يقتل قدرته على الإصابة وهذا سبب رئيسي لانتهاء الفيروسات في السنوات الماضية، لافتاً إلى أن متحور دلتا لا يزال هو المهيمن على متحورات فيروس كورونا موضحاً أن الإصابات بفيروس كورونا لا تزال خفيفة ومتوسطة وتركيب أوميكرون جمع بين كل الطفرات والتخوف الذي ظهر يعود إلى حدوثه في بداية فصل الشتاء.

«علوم عين شمس» تكرم الدكتور أحمد سلمان

وفي نهاية الندوة، كرم الدكتور محمد رجائي، عميد كلية العلوم، الدكتور أحمد سلمان، وكونه أحد خريجي الكلية ولها إسهامات علمية عديدة في مجال تطوير اللقاحات.