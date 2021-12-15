حسن شاكوش يحتفل بعيد ميلاد الراقصة أوكسانا.. بالقبلات والأحضان (فيديو)

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش والراقصة أوكسانا، وهما يتبادلان الأحضان والقبلات خلال احتفالها بعيد ميلادها.

حسن شاكوش يحتفل بعيد ميلاد أوكسانا

وحرص حسن شاكوش على الحضور والاحتفال بعيد ميلاد أوكسانا، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية وجمعت بينهما العديد من الحفلات الغنائية، وبمجرد ما رأته أوكسانا أسرعت في احتضانه معربة عن فرحتها الشديدة بحضوره.

وشاركت الراقصة الروسية أوكسانا جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» صورا من عيد ميلادها برفقة حسن شاكوش والراقصة بدرة، وعلقت على الصور مقدمة الشكر لهما على حضورها، ووجهت رسالة إلى حسن شاكوش، قائلة: «أنت أعز أصدقائي، شكرا لك على هديتك الرائعة أحبك كثيرا».

وقف حسن شاكوش عن الغناء

وفي سياق آخر أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، مؤخرا بوقف حسن شاكوش و19 آخرين من مطربي المهرجانات عن الغناء وإقامة الحفلات في مصر، حتى يتم تقنين أوضاعهم مع النقابة واجتياز الاختبارات.

وعلى الرغم من إيقافها أعلن حمو بيكا عبر حسابه على «فيسبوك» عن استعداده لطرح مهرجان تحت عنوان «دايما حسدنا» برفقة حسن شاكوش عبر قناتهما على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وشارك شاكوش مؤخرا في أكثر من حفل غنائي في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، برفقة حمو بيكا وعمر كمال.