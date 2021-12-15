خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات والفئات المستحقة

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبعض المواطنين، إمكانية منح معاش استثنائي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، حيث شهد محرك البحث الشهير «جوجل» عمليات بحث عِدة حول خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات.

ويسعى قانون التأمينات الجديد لتحقيق امتيازات وطفرات لشرائح مختلفة للحصول على المعاش، في إطار مساعي الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وبينها الفئات التي يجوز لها الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأمين الاجتماعي.

خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات

وتمثلت خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الآتي:

- إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوفِ نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص، وقدمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- سيتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية».

- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية .

- يُعرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به «التقرير الطبي - البحث الاجتماعي» علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي «منح / تحسين» ثم يُعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي من التأمينات

- يحق الصرف للعاملين السابقين في الحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

- كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

- تقرير معاش استثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.

- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.