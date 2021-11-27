القومية للتأمين الاجتماعي: 2080 جنيها أقل معاش بمصر عام 2027 «فيديو»

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن أقل معاش سيحصل عليه المواطن في الدولة المصرية بعد 6 سنوات من الآن سيكون 2080 جنيها.

وأشار إلى أن مسألة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، أمر في منتهى الأهمية بنظام التأمين الإجتماعي، موضحًا: «لأن معاش المواطن وفقا للمنظومات المعاشات الجديدة، بيتحسب على الأجر اللي بيسدد عنه الاشتراكات بتاعة التأمين، فلو أجرك ده 400 جنيه، فتخيل لما تطلع على المعاش هيكون معاشك كام، هيبقى 150 جنيه أو 200 جنيه».

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه كلما ارتفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، كلما توفرت القدرة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن تعطي معاشات تليق بالمواطن المصري بالجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن القانون 148 الخاص بالمعاشات، والذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من بداية يناير من العام الماضي 2020، طالبنا من خلاله المواطنين بعدم الإشتراك بالتأمينات بأجر أقل من ألف جنيه، موضحًا أن الهئية وضعت آلية لزيادة الحد الأدني من أجر الاشتراك بالتأمينات، سنويا بنسبة 15% من قيمته.

رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني كان 1200 جنيه العام الماضي

وأردف أن العام الجاري الذي قارب على الأنتهاء، أصبح الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، يبلغ 1200 جنيه، مصرحا أن بداية من يناير القادم أجر الأشتراك سيصبح 1400 جنيه.

وواصل: «سيتستمر تدرج الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، خلال السبع السنوات الأولى من تطبيق قانون المعاشات الجديد، حتى يصل في سنة 2027، إلى 3200 جنيه، وهذا سيكون حينها الحد الأدني لأجر الأشتراك التأميني لأي مواطن».

ولفت إلى أن هذا الأجر، سينعكس بالتبعية على قيمة المعاش، الذي يحصل عليه المواطن، وبالتالي حين نصل لعام 2025، سيكون أقل معاش يحصل عليه مواطن بالدولة المصرية 1500 جنيه، أما حين نصل إلى عام 2027 سيصبح أقل معاش بالدولة حوالي 2080 جنيه.