77 دولة تسجل إصابات بمتحور أوميكرون والصحة العالمية: معدل انتشاره سريع

أبلغت 77 دولة عن تسجيل إصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، وفقا لما أوضحته منظمة الصحة العالمية والتي أشارت إلى احتمالية انتشار المتحور الجديد في أغلب دول العالم رغم عدم التحقق من ذلك.

متحور كورونا الجديد ينتشر بصورة أسرع

وكشف مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أنّ متحور كورونا الجديد ينتشر بصورة أسرع من أي متحور سابق، محذرا من ارتفاع الإصابات بأوميكرون وتأثيراتها السلبية على الأنظمة الصحية غير الجاهزة حتى لو لم يتسبب المتحور الجديد بمرض أكثر خطورة من كورونا، وفقا لـ«سكاى نيوز».

77 دولة تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 271 مليونا و462 ألفا و242 حالة وفقا لأحدث إحصائيات بجامعة جونز هوبكنز، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 5 ملايين و320 ألفا و575 وفاة.

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 271 مليون حالة

وسجلت أمريكا أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

و تصدرت أمريكا قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس بـ 800 ألف و343 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ616 ألفا و970 حالة وفاة ثم الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 475 ألفا و888 حالة.

الصحة العالمية: إصابة أربعة ملايين شخص بكورونا خلال أسبوع

وسجلت منظمة الصحة العالمية إصابة أكثر من أربعة ملايين شخص فى العالم بكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفا، منوهة إلى تراجع عدد الوفيات بنسبة 10% والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.