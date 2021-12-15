أدوية «قولون وكحة» تظهر في تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات.. تعرف على أسمائها

قال الدكتور صبري الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، إنّ تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، ربما يضر عدد من المرضى الذين يتعاطون أدوية الكحة والقولون وأمراض الأورام، حيث تثبت تلك الأدوية إيجابية تحليلهم بتعاطي المخدرات، موضحا أن هناك عدد من تلك الأدوية تحتوى على مادة «كوداين»، وهي إحدى المواد المشتقة من نبات الخشاش أو الأفيون والوريين ومشتقاته.

أدوية الكحة وتحليل الكشف عن المخدرات

وأضاف «الطويلة»، أنّ أدوية الكحة، مثل «برونكوفين شراب أو كودافين شراب»، تحتوي على مادة مُخلقة تشبه مادة الكوداين وتسمى «دكستروميثورثان»، وهذه المادة موجودة في مجموعة من أدوية الكحة التي تثبط مراكز الكحة في المخ.

أدوية تظهر في تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات

وذكر عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، عددا من الأدوية التي تظهر في تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، مثل «التوسيكان شراب وسيرنول والبرونكوفين والكونجستال»، والأخير تم إدخاله جدول المخدرات وإخراجه مرة أخرى، إضافة إلى بعض الأدوية التى تستعمل لعلاج القولون وتسبب حالة من الارتخاء وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتظهر في تحاليل الكشف عن المخدرات.

وأوضح أنّ كل معلقة من أدوية الكحة كانت تحتوي على 15 ملي جرام من المخدر وتم تقليلها لـ 5 مللي جرام، لتحويلها من جرعات إدمانية لجرعات علاجية، وتم وضعها تحت رقابة قوانين الصرف والجلب والتدوال، لذلك تلك الأدوية لا يتم صرفها إلا بروشتة الطبيب.

وأكد أنه لا يوجد فرق بين تلك الأدوية والمواد المخدرة يمكن إظهاره بتحليل معين، فهي ليست محددة، مؤكدا أنّه في تلك الحالة، فإن الإثبات الوحيد هو الروشتة الطبية، مناشدا المواطنين بعدم تناول أي جرعات علاجية من أي أدوية من تلقاء أنفسهم دون روشته طبية أو الرجوع للصيدلي.

تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

ويبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارا من اليوم الأربعاء 15 ديسمبر بهدف حماية أرواح، على أنّ يكون التطبيق من خلال لجان حملات الكشف ممثلة من الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي حيث تتم الحملات بشكل مفاجئ داخل المؤسسات المختلفة.