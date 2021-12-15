نجلاء بدر وزوجها في ضيافة «أبلة فاهيتا» الجمعة «صور»

تحل الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بعد غد الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

تفاصيل حلقة نجلاء بدر مع أبلة فاهيتا

وتشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين نجلاء بدر وأبلة فاهيتا، ومواقف كوميدية عن كواليس عملها في التمثيل كما تجيب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياتها المهنية والخاصة.

وينضم للقاء، محمد عفيفي زوج نجلاء بدر، ليشاركها فقرات من الأسئلة عن علاقتهما وحياتهما الشخصية، فضلا عن مشاركتهما في بعض الألعاب الطريفة داخل ستوديو «لايڤ من الدوبلكس».

ويبث برنامج «لايڤ من الدوبلكس» في موسمه الحالي، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

حكايات مسلسل إلا أنا

وكانت الفنانة نجلاء بدر، قدّمت مؤخرا حكاية ضمن مسلسل «إلا أنا» بعنوان «ويبقى الأثر»، والذي شاركت في بطولته إلى جانب لطفي لبيب، محمد التاجي، ومصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد يسري.

وحكاية «ويبقى الأثر»، واحدة من ضمن الحكايات التي جرى تقديمها في الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، والذي تضمّن حكايات أخرى، بينها «بيت العز» لسهر الصايغ، و«بالورقة والقلم» ليسرا اللوزي، و«بدون ضمان» لهنادي مهنا وهاجر أحمد، و«على الهامش» لنرمين الفقي، و«حكايتي مع الزمان» لميرفت أمين والفنان الراحل أحمد خليل.

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة نجلاء بدر في فيلم «الملحد»، إلى جانب محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، مصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين.