محافظ البحيرة يتفقد 5 مصانع بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مدينة كفر الدوار كأحد القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية فى مجال الغزل والنسيج، نظراً لتوافر الأيدي العاملة الماهرة والمدربة وموقعها على الطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي السريع وقربها من ميناء الإسكندرية، مما يسهل ويشجع حركة النقل والتجارة،

وقام آمنة بتفقد لعدد من المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار والتي تعمل في صناعات التريكو والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة، وذلك بحضور الإعلامي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب .

انتظام العمل

حيث تفقد المحافظ إنتظام العمل والإنتاج بعدد من مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار، وٱطمئن على توافر كافة الإشتراطات الخاصة بالاجراءات الإحترازية لحماية ووقاية العاملين .

المنطقة النسيجية

واستهل المحافظ جولته بالمنطقة النسيجية بتفقد مصنع الهلال للغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، والتي يعد من أولى المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية النسيجية والمقام على مساحة 30 ألف م٢ ، ويوفر 1600 فرصة عمل ويصدر إنتاجه بالكامل بأوروبا وأمريكا ، ويضم ٤ مصانع تحت التشغيل وهى مصنع النسيج الدائري يوجد به 40 ماكينة نسيج إنتاج يومي 12 طن و320 طن بشكل شهري و3840 طن سنوياً، وأيضاً مصنع الصباغة بإنتاج يومي حوالي 16طن و420 طن شهرياً و5040 طن سنوياً، وكذا مصنع طباعة القطعة بانتاج يومي حوالي 20 ألف قطعة وبمعدل شهري 520 ألف قطعة/شهر وبمعدل سنوي 6 مليون و24 ألف قطعة، ومصنع الملابس الجاهزة حيث يوجد به 25 خط إنتاج بإجمالي عدد ماكينات550 ماكينه بمعدل شهري مليون قطعة وبمعدل سنوي 12مليون قطعة .

ختام جولة المحافظ

وإختتم المحافظ جولته بتفقد مصنع "فاني باني" المقامة على مساحة 15 ألف متر ، و يعمل به 1500 عامل، ويتكون من صالتين للتشغيل وصالة للقص وصالة للتعبئة ، ويعمل في صناعة الملابس القطنية الداخلية ويقوم بتصديرها للخارج .