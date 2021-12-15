نشر جهاز حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المستندات المطلوبة للتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك وخلال السطور التالية يعرض لكم «الوطن» أهم تلك الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الشكوى.

هناك بعض المستندات الأساسية المطلوبة لتقديم الشكوى وتتمثل في (بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بجانب عدد من المستندات الإضافية التي تختلف على حسب كل شكوى.

المستندات المطلوبة للتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك

في حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تحتوي الشكوى على المستندات الأساسية وهي ( بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بجانب المستندات الإضافية وهي (إيصال الصيانة وذلك إن وجد)

مستندات الشكوى للسيارات

في حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات، يجب أن تتضمن الشكوى على المستندات الأساسية وهي (بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بجانب المستندات الإضافية وهي (رخصة القيادة الخاصة بالسيارة – إيصالات الصيانة)

مستندات الشكوى التي تخص أجهزة المحمول والكمبيوتر

في حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن أجهزة المحمول والكمبيوتر، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهي ( بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بجانب المستندات الإضافية وهي (إيصال تسليم الجهاز للوكيل).

مستندات الشكوى التي تخص الكهرباء والمياه والغاز

في حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن المرافق ( الكهرباء – المياه- الغاز)، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهي ( بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بجانب المستندات الإضافية وهي (إيصال الاستهلاك)

مستندات الشكوى عن التسوق الإلكتروني

في حالة تقديم شكوى للجهازبشأن التسوق الإلكتروني يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهي ( بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بجانب المستندات الإضافية وهي (صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن)

مستندات الشكوى بشأن الاتصالات والإنترنت

في حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن الاتصالات والإنترنت، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهي ( بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بجانب المستندات الإضافية وهي (الفاتورة) مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضي بالشكوى.