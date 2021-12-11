الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين2021.. اعرف مستحقاتك من السلع

تتيح بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، خدمة الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين 2021، وذلك بالنسبة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية، حيث تتيح خدمة الاستعلام عن الأفراد معرفة رصيد السلع للبطاقة التموين والحصص والمقررات المخصصة لها، أثناء صرف السلع التموينية الشهرية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال بوابة مصر الرقمية، خدمة معرفة الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين 2021 أمام كل المواطنين حاملي البطاقات التموينية، لمعرفة عدد أفراد البطاقة ومعرفة قيمة التموين الشهري عند صرفه من منافذ صرف السلع التموينية.

خطوات الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

1- فتح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2- الضغط على أيقونة التموين.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة.

4- تسجيل الحساب برقم الهاتف وكلمة المرور أثناء إنشاء الحساب.

5- النقر على ابدأ الخدمة.

6- تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم يتم الضغط على مربع أوافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط التالي.

7- سيظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

عدد أفراد بطاقة التموين يحدد حصة السلع

وتختلف حصة بطاقة التموين من السلع المدعمة شهريا، باختلاف عدد الأفراد المقيدين عليها، حيث تحصل على سبيل المثال البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على قيمة 200 جنيها شهريا في صورة سلع مدعمة وعدد 600 رغيف على مدار الشهر، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها 3 أفراد على قيمة 150 جنيها شهريا و450 رغيفا على مدار الشهر، أما البطاقة المقيد عليها فردين فقط تحصل على قيمة 100 جنيها شهريا و300 رغيف طوال الشهر، في حين تحصل البطاقة المقيد عليها فردا واحدا على قيمة 50 جنيها شهريا و150 رغيفا طوال الشهر.

ويتواجد على مستوى محافظات الجمهورية عدد 38 ألف منفذ بدال تمويني، و6300 منفذ لمشروع جمعيتي، و1300 فرع مجمع استهلاكي يوفر سلع التموين والسلع الحرة الأخرى لجميع المواطنين.