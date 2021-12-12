طرق الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2021

مع قرب موعد صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر، يبحث الكثير من المتقدمين للحصول على الدعم على طرق الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة، وذلك لشهر ديسمبر2021 الجاري، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك نحو 3.8 مليون أسرة، يتقاضون دعم نقدي شهريًا بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر ديسمبر

وأوضحت التضامن أن صرف تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2021 الجاري يبدأ الأربعاء القادم الموافق 15 ديسمبر، لافتة إلى أن هناك عدة طرق للاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2021 تتمثل فيما يلي:

- أول خطوة للاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة هي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg، ثم اختيار الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة.

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- ثالث خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة هي الضغط على استعلام.

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

- يظهر للمستعلم أيضا البيانات التالية عند الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يمكنه معرفة نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

تفاصيل الفرق بين دعم «تكافل» و«كرامة»

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن تكافل مساعدة نقدية مشروطة وهو استحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جداً ودخلها قليل، كما يشترط ألا تكون الأسرة المستفيدة من «تكافل»، لديها أملاك أو حيازات، مشيرة إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل 500 جنيه شهرياً.

«كرامة»، يستهدف من تجاوزت أعمارهم 65 سنة

وأوضحت أن «كرامة»، يستهدف الأفراد المُسنين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص الذين لديهم إعاقة أكثر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي، مشيرة إلى أن قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة»، يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.