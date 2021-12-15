محافظ البحيرة: مشروع تنمية الثروة الحيوانية بسيدي غازي به 3000 رأس ماشية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تضافر جميع الجهود لدعم الثروة الحيوانية وتنميتها بهدف سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم والبروتين الحيواني وضبط أسعارها بالأسواق وكذا تعظيم الموارد الذاتية من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والتوسع فيها وتنمية قدراتها الإنتاجية لزيادة العائد منها وتوفير فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ لمشروع عاداة للثروة الحيوانية بسيدى غازي بكفر الدوار، بحضور الإعلامي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء احمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، والدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

المحافظ يتفقد عنابر ومحطات التسمين

وتفقد عنابر ومحطات التسمين التي جرى تزويدها بروؤس ماشية مستورد بجانب الرؤوس القائمة ورفع كفاءة وتطوير مظلات محطات التربية لإستيعاب عدد كبير من الماشية، وتم إنشاء خط إنتاج أعلاف لسد احتياجات الحيوانات من العلف.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المشروع شهد العديد من الخطوات لتطويره وتنميته للوصول للمشروع بالطاقة الإستيعابية لمحطات الإنتاج الحيوانى لعدد 3000 رأس.

المشروع مقام على مساحة 500 فدان

ومن الجدير بالذكر أن المشروع مقام على مساحة 500 فدان تتم زراعتها بالمحاصيل الحقلية المتنوعة وتدخل فى صناعة الأعلاف اللازمة لتربية الحيوانات والتسمين و عنابر تضم 1000 رأس ماشية تسمين وإنتاج ألبان )، ويعمل بالمشروع 57 عامل ما بين مشرفين ( زراعي - حيواني ) وأطباء بيطريين وعمال وسائقين ويحقق المشروع صافي أرباح تتجاوز 2 مليون جنية سنويا.

كما تم إدخال زراعات جديدة مثل بنجر السكر والخرشوف والفول البلدي والمحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والبرسيم ومحاصيل ذات عائد إقتصادي تخدم الإنتاج الحيواني حيث تم زراعة نحو 7 أفدنة من نبات البونيكام، كما تم إستغلال الآلات التى تم إستلامها من مشروع المخلفات فى إدخال منظومة الزراعة الآلية بالمشروع.