بـ«اسم الأم والبطاقة».. 7 خطوات للاستعلام عن الرقم التأمينى

توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات الإلكترونية، ومنها الاستعلام عن الرقم التأمينى، حيث أنه يمكن للمواطن إصدار رقم تأمينى لأول مرة من خلال التوجه إلي أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المميكنة، وبطاقة الرقم القومي شرط أن تكون «سارية»، وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

وأوضحت الهيئة ردا على سؤال أحد المواطنين على موقعها الرسمى بشأن طريقة الاستعلام عن الرقم التامينى بأنه: يمكن للمواطن الاستعلام عن الرقم التأمينى من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمينات المرفق هنا.

- كتابة الرقم القومى للمواطن، ثم كتابة الاسم الأول للأم.

- الضغط على مربع «أنا لست روبوت»، ثم إرسال الطلب.

- يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الاتصال أيضا بالخط الساخن 16217 وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للإطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

- يقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التاميني بقاعدة المعلومات على الحاسب.

- ​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به .​

- في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به​، حيث أن الرقم التأمينى يعد المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص ويستمر حتي استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.

​​​يشار إلى أن الهيئة القومية للتأمينات شددت على ضرورة تعريف العامل عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وذلك منعاً للتهرب التأمينى، حيث يتقدم بصورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن، وصورة من عقد العمل إن وجد، وإقرار إستلام العمل إن وجد.