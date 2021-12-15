مؤسس مركز السموم: أدوية بروتوكول كورونا لا تؤثر في تحليل المخدرات

بدأت العديد من المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية تطبيق قرار الحكومة بشأن القانون الصادر تحت مسمى «عزل الموظف المتعاطي المخدرات»، الذي يحمل رقم 73 لسنة 2021، بشأن فصل متعاطي المخدرات.

أدوية تجعل عينة التحليل إيجابية

وعقب تطبيق القرار تزايدت التساؤلات عن الأدوية التي يمكن أن تتسبب في إيجابية عينة تحليل المخدرات ومن بينها الأدوية المستخدمة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

قال الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم واستشاري الأمراض الصدرية، إن تطبيق قرار عزل الموظف المتعاطي للمخدرات خطوة مهمة للغاية نحو الحد من التعاطي والإدمان.

أدوية علاج كورونا لا تجعل العينة إيجابية

وأضاف لـ«الوطن» أن الأدوية المستخدمة في علاج مصابي فيروس كورونا أو أحد متحوراته، لا تؤثر في عينة تحليل المخدرات ولا تجعلها إيجابية.

وتابع مؤسس المركز القومي للسموم أن هناك قائمة من الأدوية التي تظهر عينات التحليل تعاطي المواد المخدرة، ما يؤدي لفصل الموظف، ومنها أدوية الهلوسة، أدوية العلاج النفسي والاضطرابات، أدوية لتهدئة الأعصاب، والأقراص المنشطة التي تؤخذ بغرض تنشيط الجسم.

شروط إحضار روشتة معتمدة

وأكد «عمرو» أنه على الموظفين الذين يتلقون بعضا من هذه الأدوية التي تم ذكرها أو هناك مداومة على أي نوع من الأدوية العلاجية التي تظهر عينة تحليل المخدرات إيجابية، يجب عليه إحضار مستند مختوم من نقابة الأطباء موضحا به سبب حصوله على هذه الأدوية حتى لا يعرض نفسه للفصل، ولا يكتفي بـ«الروشتة» من العيادات الطبية الخاصة.