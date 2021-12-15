تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اليوم

شهد محرك البحث «جوجل»، عمليات بحث عدة من قبل عدد كبير من المواطنين، حول تفاصيل تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الذي من المقرر أن يجري تفعليه بدءًا من اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فإن الموظفين الذين سيتقدمون للعلاج، عبر الاتصال بالخط الساخن 16023 سيتم علاجهم في سرية تامة دون مساءلة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا.

تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

يكمن الهدف الرئيسي لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، في حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة.

وذلك نظرا لوقوع العديد من الحوادث، التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة؛ لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، بحسب «التضامن».

مراحل تحليل المخدرات على الموظفين

وتعد أول مرحلة من مراحل تحليل المخدرات على الموظفين، هي مرحلة سحب العينة من خلال لجنة ممثلة عن كلا من الصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، حيث يجري سحب عينة بول من الموظف، وفي حالة وجود اشتباه أو أي مؤشر إيجابي يجري أخذ العينة وإعادة تحليلها في معامل وزارة الصحة.

وفي حال رغبة الموظف في التظلم على نتيجة العينة، يمكنه ذلك من خلال الطب الشرعي، وإعادة التحليل مرة أخرى في مصلحة الطب الشرعي.

ووفقا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تم الكشف على ما يقرب من نصف مليون موظف بالجهاز الإداري، خلال الفترة الماضية، بالتحديد منذ مارس 2019 وحتى الآن، وثبت أن نسبة التعاطي انخفضت من 8% إلى 1.7%، بسبب تكثيف حملات الكشف على الموظفين.