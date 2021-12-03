«ضاحي»: بدء تطبيق زيادة معاشات المهندسين يناير المقبل

خلال زيارته لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، برئاسة الدكتور أحمد داوود، قال المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، «إن مجلس النقابة الحالي عمل بكل جد واجتهاد على ملفات عدة تسهم في رفع شأن المهنة والمهندس»، لافتًا إلى دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها، والذي اتضحت معالمه في مشاركة النقابة بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.

تعديلات قانون النقابة

كما تحدث النقيب، بحسب بيان عن النقابة اليوم، خلال لقاء مفتوح مع مهندسي بورسعيد عن تعديلات قانون النقابة وإعداد لائحة جديدة لمزاولة المهنة، مشيرا أثناء اللقاء، إلى ما تم بالمشروعات الاستثمارية للنقابة وكيفية تنميتها، مثلما حدث بشركة يوتن للبويات وأيضا شركة المهندس للتأمين.

زيادة معاشات المهندسين

وعن زيادة المعاشات، قال نقيب المهندسين: «إن مجلس النقابة يعمل بكل قوته من أجل تنمية الاستثمارات لدعم المشروعات الخدمية للمهندسين وزيادة المعاشات»، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها بالجمعية العمومية، سوف يتم تطبيقها من أول شهر يناير المقبل.

وأشار النقيب إلى وضع صندوق المعاشات، عندما تسلم المجلس الحالي مقاليد العمل بالنقابة، حيث شهد الصندوق أكبر عجز في تاريخه، والذي أقره الجهاز المركزي للمحاسبات، وقدر بـ 222 مليون جنيه، «واليوم وبجهود هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، يتحول هذا العجز لفائض بلغ 620 مليون جنيه، وهو أكبر فائض شهده صندوق معاشات المهندسين»، بحسب تعبيره.

وتابع بيان النقابة: «كما تطرق النقيب بالتفصيل للوضع الذي تسلم عليه المجلس الحالي أصول النقابة وأيضًا حقيقة ما تم بملف مستشفى المهندسين ببدر، والذي يعتبر إرثًا ورثه المجلس الحالي»، وتقدم «ضاحي» في نهاية اللقاء، بالشكر للدكتور أحمد داوود ومجلس نقابة بورسعيد على ما يبذلونه من جهد واضح لتطوير النقابة ونوادي المهندسين ببورسعيد.

كان قد سبق هذا اللقاء، زيارة لنقيب المهندسين والوفد المرافق له لمحافظة بورسعيد، حيث استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وذلك بحضور الدكتور أحمد داوود، رئيس نقابة مهندسي بورسعيد.

وخلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ونقابة المهندسين، وقد أكد محافظ بورسعيد، على الدور الرئيسي لنقابة المهندسين في تنفيذ المشروعات الكبرى بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية لأعضاء النقابة في تنفيذ المشروعات والمشاركة في إدارة بعض الملفات المهمة، مثل قانون الاشتراطات البنائية الجديدة وملف التصالح، وغيرها من الملفات التي تستعين بها المحافظة، وتقوم خبرات وكوادر النقابة بتنفيذها.

طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة ببورسعيد

ثم استعرض المحافظ ما حدث من طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة ببورسعيد في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنها المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات، وحققت نهضة غير مسبوقة بتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أشاد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بالمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة، مثمنا تنفيذ هذه المشروعات في وقت قياسي، وذلك نتيجة الجهود المتواصلة لمحافظة بورسعيد والأجهزة التنفيذية، لافتا إلى الدور الكبير لمهندسي مصر الذين يواصلون العمل ليل نهار، لتقوم بسواعدهم المشروعات القومية العملاقة، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد أصبحت الآن نموذجًا يُحتذى به.

شهد اللقاء عرض فيلمين تسجيلين عن الإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرًا.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع، حيث أهدى اللواء عادل الغضبان، درع محافظة بورسعيد لنقيب المهندسين، فيما أهدى المهندس هاني ضاحي، درع نقابة المهندسين للمحافظ.

تم اللقاء بحضور كل من:

المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة.

المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق.

المهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد.

المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة.

المهندس أحمد رمزي، رئيس الشعبة المدنية.

المهندس عادل درويش، رئيس الشعبة الميكانيكية.

الدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفني وعضو المجلس الأعلى.

المهندسة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب.

وبعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين ببورسعيد.