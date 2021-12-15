وظائف شاغرة للعمل لدى بنك المشرق.. هذه شروط التقديم

أعلن بنك المشرق عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل لدى المؤسسة المصرفية والمالية، وذلك عبر موقع الرسمي على «linkedin»، بشرط توافر عدد من الشروط تستعرضها «الوطن» في ضوء الخدمات الوظيفية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة على النحو التالي:

وظيفة محلل أول للدخل الثابت

- أن يكون المتقدم لوظيفة محلل أول للعمل لدى بنك المشرق حامل على ميثاق CFA.

- يتمتع بمهارات فكرية قوية وقدرة مثبتة على تطوير استراتيجيات استثمار مستقلة أو خبرة فعلية في إدارة المحافظ ذات الصلة.

- يملك من 7 - 8 سنوات خبرة في أسواق رأس المال الإقليمية أو الدولية.

- التقديم السريع الوظيفة يتم عبر موقع البنك الرسمي على «linkedin».

وظيفة مدير منتجات حافظة البطاقات

- يجب أن يكون المرشح مثالياً خريج / خريج دراسات عليا

- 4-6 سنوات من الخبرة في صناعة البيع بالتجزئة مع تعرض محدد لمدة سنتين على الأقل في شركة رائدة في مجال بطاقات الائتمان.

- فهم جيد للخطوط المالية والإيرادات لأعمال البطاقة.

- مهارات تحليلية جيدة لتتبع فعالية البرنامج واتجاهات الحافظة وتحديد الضعف / الفرص.

- يجب أن يكون فردًا منهجيًا ومنظمًا جيدًا وقادرًا على التعامل مع مهام متعددة في نفس الوقت إدارة المشاريع الأخرى من البداية إلى النهاية.

- مهارات تواصل وشخصية ممتازة مطلوبة لتكون قادرة على تنفيذ وتنسيق البرامج / الترقيات التي تتطلب مستوى عال من الدعم من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

- يجب أن يمتلك صاحب العمل صفات تفاوضية جيدة، وسمات قيادة توجيه العملية، وصفات صنع القرار ومهارات التعامل مع الآخرين.

- التقديم السريع الوظيفة يتم عبر موقع البنك الرسمي على «linkedin».

وظيفة مدير منتجات بطاقات الائتمان

- أن يكون المتقدم لـ وظيفة مدير منتجات بطاقات الائتمان خريج في الإدارة / المالية.

- يملك 6 - 8 سنوات من الخبرة في مجال البطاقات مع تعرض محدد لمدة سنتين على الأقل في شركة رائدة في مجال بطاقات الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي.

- الفهم الشامل والمعرفة بعمليات بطاقات الائتمان والقدرة على تطوير برامج منتجات بطاقات الائتمان بشكل مبتكر أمر لا بد منه.

- المعرفة بإطار عمل Visa / MasterCard لتطوير المنتجات أمر بالغ الأهمية.

- مهارات القيادة والشخصية والتواصل الممتازة المطلوبة لتكون قادرة على تنفيذ وتنسيق عمليات إطلاق المنتجات الجديدة وتجديدات المنتجات والعروض الترويجية الأخرى، والحصول على دعم داخلي متعدد الوظائف.

- المطلوب بقوة في البداية، والحماس، والشعور بالإلحاح.

- يجب أن يتمتع صاحب العمل بالتوازن والحكم والنضج لتقييم وتنفيذ أفكار وعروض المنتجات الجديدة الداخلية من الشركاء الخارجيين بشكل مستقل.

- مهارات تحليلية ممتازة مطلوبة لتكون قادرة على تتبع اتجاهات المحفظة وتحديد نقاط الضعف/ الفرص للاستفادة من فرص الاستحواذ.

- مهارات جيدة في الكمبيوتر الشخصي وفهم النظام/ العملية لتمكين الفرد من «التدريب العملي» عند المشاركة في تطوير منتج جديد وأتمتة العمليات وتوليد نظم المعلومات الإدارية.

- التقديم السريع الوظيفة يتم عبر موقع البنك الرسمي على «linkedin».

وظيفة مدير تدقيق تكنولوجيا المعلومات

- معايير أمان بيانات CISA وCISSP / PCI وشهادات في Cloud Audits «يفضل Microsoft» و COBIT وأي شهادة أخرى ذات صلة.

- خبرة في العمل لمدة 7-10 سنوات من تدقيق تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي «ويفضل القطاع المصرفي».

- خبرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات/ الأمن السيبراني مع خبرة تدقيق لا تقل عن 4 سنوات.

- التقديم السريع الوظيفة يتم عبر موقع البنك الرسمي على «linkedin».

- وظيفة مدير تدقيق العمليات

- محاسب قانوني / CPA / CIA مع 15 عامًا من الخبرة في التدقيق وإظهار القدرات في بيئة مصرفية في مجالات المسؤولية المتزايدة، مع ما لا يقل عن 7 سنوات قضاها على المستوى الإشرافي/ الإداري.

- سيتم إعطاء الأفضلية لمؤهلات CISA المضافة.

- خبرة في مهارات CAAT مع القدرة على تطوير وتعزيز تقارير المراقبة / المراجعة المستمرة.

- خبرة في تمويل التجارة والخزانة والمحاسبة المالية والإدارية.

- المعرفة المتخصصة والخبرة والفهم الشامل لمختلف المخاطر والآثار.

- صفات قيادة الفريق (الثقة ، وضوح الأفكار ، وما إلى ذلك) ومهارات الاتصال الشفوي والكتابي الممتازة.

- نتيجة ومفكر منضبط للأعمال التجارية ، ومبتدئ يتمتع بمهارات تنظيمية تحليلية قوية.

- التقديم السريع الوظيفة يتم عبر موقع البنك الرسمي على «linkedin».

وظيفة مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة

- مهارات قوية في التحليل وحل المشكلات والتواصل والإدارة المالية

- معرفة متعمقة بالمنتجات والخدمات وقنوات التسليم المتاحة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- معرفة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور المخاطر والقدرة على فهم وطلب الشريحة المناسبة من العملاء

- مطلعة على المنافسة في السوق ، وممارسات الصناعة ولوائح الأعمال المصرفية

- يفضل أن يكون خريج إدارة لديه 4-5 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.

- التقديم السريع الوظيفة يتم عبر موقع البنك الرسمي على «linkedin».

وظيفة مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية

- خريج (ماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها) .

- ما يزيد عن 9 سنوات من الخبرة التدريجية في الموارد البشرية.

- تغطي جوانب مختلفة من الموارد البشرية.

- القدرة على وضع الإستراتيجيات والتخطيط وتقديم الحلول لمركز التسليم في الخارج.

- مهارات اتصال ممتازة وقدرات العرض.

- مهارات إدارية ممتازة في ضمان الالتزام بالعملية.

- قدرات إدارة البائعين وأصحاب المصلحة قوية.

- المعرفة السليمة بقوانين العمل المحلية على وجه التحديد تلك المتعلقة بمركز التسليم في الخارج.

- القدرة على إدارة فرق متنوعة بالاعتماد على مهارات مختلفة لتحقيق نتائج قوية للفريق.

- التقديم السريع الوظيفة يتم عبر موقع البنك الرسمي على «linkedin».