مصدر بالضرائب: 31 ديسمبر آخر موعد لسداد القسط الأخير للضريبة العقارية

نفى مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية، وجود أي نية بمنح مهلة إضافية لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية، مؤكدًا أن آخر موعد للسداد ينتهي في بنهاية شهر ديسمبر الحالي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ«الوطن»، إن هناك عقوبة للمتأخرين عن سداد أقساط الضريبة، تتمثل في غرامة تأخير يتم تطبيقها وفقا للقانون، وتصل قيمتها إلى 2% من المبلغ الذي تأخر صاحبه عن سداده، مضيفًا: «سيتم حساب الفائدة الموقعة كغرامة على المبالغ المتأخرة كذلك وفقاً لأسعار الكوريدور المعلنة من البنك المركزي المصري».

أقساط الضريبة العقارية

يجدر الإشارة إلى أن قانون الضريبة العقارية، نص على منح أصحاب الوحدات التي يجب عليها سداد ضريبة عقارية، فرصة للسداد على قسطين متساويين في القيمة، فيما جاء الموعد النهائي لسداد القسط الأول وفقًا للقانون، بنهاية يوليو من كل عام، والموعد النهائي لسداد القسط الثاني والأخير بنهاية ديسمبر 2021.

وكانت كافة فروع مصلحة الضرائب العقارية بأنحاء الجمهورية، قد تحصلت على قيمة القسط الأول من الضريبة العقارية في يوليو الماضي، وفقًا لقواعد القانون.

العقارات التي لا يطبق عليها الضريبة

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قال ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إنَّ بعض الحالات المعدودة يتم فيها إعفاء المكلف من سداد أو أداء ضريبة على العقار، وهي كالآتي:

- إذا أصبحت الأرض المنشأ عليها العقار غير مستغلة، وفقاً للقانون.

- أن يُضم العقار محل سداد الضريبة ضمن الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، بحسب القانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.

- تحويل العقار ضمن أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير هادفة إلى الربح.

- تحويل العقار لملكية الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط استخدام الوحدة في الأغراض المخصصة لها.

وهناك حالة أخيرة أيضًا، وهي الهدم أو التخريب الذي يلحق العقار سواء كليًا أو جزئيًا إلى درجة تمنع الانتفاع به ككل أو جزء منه، مؤكدًا أن الحالة الثالثة هي إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.