«البترول»: إنشاء 500 محطة غاز طبيعي للسيارات خلال الربع الأول من العام الجديد

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب وزير البترول والثروات المعدنية، بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، معلقًا: «علشان المواطن المصري يستمتع بثرواته الطبيعية، والغاز الطبيعي صديق للبيئة والوقود نسبة التلوث منه قليل بالمقارنة بسعر البنزين، لأن الأخير ضعف سعر الأول، وده هيوفر على المواطن نص كمية الاستهلاك من البنزين».

زيادة عدد محطات الغاز خلال الربع الأول من العام الجديد

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة أعداد محطات الغاز الطبيعي، حيث أنه حتى الآن لدينا 500 محطة غاز طبيعي، ومن المفترض زيادة عدد المحطات إلى ألف محطة تعمل بالغاز الطبيعي، خلال الربع الأول من العام الجديد.

اسطوانات صغيرة الحجم بالمحطات الجديدة

وأوضح أن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تعرض لشائعات كثيرة في بدايته، إلا أن اسطوانة الغاز التي يتم تركيبها في السيارات، أصبحت أصغر حجمًا حاليًا، حيث أنه وفي كافة المحطات الجديدة التي يتم افتتاحها لإحلال السيارات، يتم توفير اسطوانات صغيرة الحجم.

وأكد أن مبادرة إحلال السيارات، هي غير مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الأخيرة تقوم بتحويل 50 ألف سيارة سنويًا، لافتًا إلى أن هناك حوالي 350 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر.