3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة مصر وتونس اليوم في نصف نهائي كأس العرب

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام نظيرة التونسي في نصف نهائي بطولة كأس العرب اليوم الأربعاء والمقامة في قطر.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس في السطور التالية:

قناة أون تايم سبورتس

أعلنت قناة أون تايم سبورتس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إذاعة مباراة مصر وتونس في الدور نصف النهائي لكأس العرب اليوم، ويمكن ضبط ترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة bein sport

كما تذاع مباراة منتخب مصر وتونس أيضا في الدور النصف النهائي لكأس العرب عبر قناة «bein sport 1»، والتي جاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس القطرية

يُضبط قناة الكأس على التردد 11919 على القمر الصناعي نايل سات، باستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

يُضبط التردد على 12245 على القمر الصناعي عرب سات، باستقطاب عمودي V، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

يُضبط التردد على 10770 على القمر الصناعي سهيل سات، باستقطاب أفقي H، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

يُضبط التردد على 3660 على القمر الصناعي آسيا سات، باستقطاب عمودي V.

موعد مباراة مصر وتونس

وتقام مباراة مصر وتونس، في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس العرب، على ملعب استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، وسيكون معلق المباراة كل من: الجزائري حفيظ دراجي، وأحمد الطيب وهيكل الصغير عبر قناة الكأس، وأيمن الكاشف وهشام معمر عبر قناة أون تايم سبورتس.