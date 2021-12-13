منافسة شديدة في لجان اختبارات المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تنعقد 3 لجان اختبارات في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، اليوم في عدة فروع للمسابقة، حيث تشهد المسابقة منافسة شديدة بين 74 متسابقا، فـي 5 فروع.

ويشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، وتضم 12 محكما من داخل وخارج مصر، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

الشيخ محمد صديق المنشاوي

وأطلق وزير الأوقاف، في وقت سابق، اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة في دورتها الثامنة والعشرين، فيما تم دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية، كما سيتم إعداد دورة تدريبية للأوائل خلال إجازة نصف العام، وإيفاد العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للخارج.

وتضم لجان المسابقة العالمية للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، في عضويتها كلا من «أ.د عبد الكريم صالح من مصر، أ.د جمال فاروق جبريل من مصر، والشيخ سراج الدين سليمان، من مصر، والشيخ فاديم إليا صوف صديقويتش من روسيا».

فهم مقاصد القرآن الكريم

وجاء الفرع الأول، في حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن، بالترتيل من الجنسين، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما، أما الثاني فيشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية من الجنسين بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30عاما.

فرع ذوي الهمم في حفظ القرآن الكريم

وخصص الفرع الثالث، حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، من المصريين فقط، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، والرابع يتضمن حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة من المصريين فقط، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 12 عاما.

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأعلنت وزارة الأوقاف أيضا توزيع قيمة جوائز المسابقة العالمية الــ 28 للقرآن الكريم، في الفرع الأول، ويحصل الفائز الأول على 180 ألف جنيه، والفائز الثاني 120 ألف جنيه، والفائز الثالث 100 ألف جنيه، والفرع الثاني، والفائز الأول 150 ألف جنيه، والفائز الثاني 100 ألف جنيه، والفائز الثالث 50 ألف جنيه، وفي الفرع الثالث سيحصل الفائز الأول 50 ألف جنيه، والفائز الثاني سيحصل 30 ألف جنيه، والفرع الرابع ، سيحصل الفائز الأول 50 ألف جنيه، والفائز الثاني سيحصل 30 ألف جنيه، إضافة إلى مائة وأربعين ألف جنيه جوائز تشجيعية في العالمية الــ 28 للقرآن الكريم لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وشهدت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لوزارة الأوقاف مشاركة 18 مصريا، في فروع حفظ القرآن، والمقصاد، وفرع لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرع للناشئة، وفي هذا العام، تم تخصيص فرع للأئمة لحفظ القرآن مع التفسير.