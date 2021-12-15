الأوقاف تعلن لوحة شرف المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين

أعلنت وزارة الأوقاف، لوحة شرف المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين 2021 بالقاهرة، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اختبارات المسابقة العالمية ونتائجها، تمت في منتهى النزاهة والشفافية، دون أدنى تدخل أو تلميح أو توجيه، لا سيما وأن الاختبارات وأسئلتها إلكترونية، ويختار كل متسابق رقم عشوائي، ليظهر السؤال أمامه، خلال كلمته في الحفل الختامي للمسابقة.

مسابقة القرآن الكريم

وكانت المسابقة العالمية للقرآن الكريم، انطلقت السبت الماضي، بحضور 74 متسابقا من دول العالم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه له وزير الأوقاف الشكر، على رعايته للمسابقة العالمية للقرآن واهتمامه بالقرآن وأهله.

وأكد جمعة، أن الوزارة خصصت أكثر من مليون جنيه جوائز لهذه المسابقة، كما خصصت مليونا آخر لمسابقة رمضان المحلية لحفظ القرآن الكريم، ومليونا ثالثا لدعم معاشات نقابة القراء، خدمة للقرآن الكريم، وإكرامًا لحفظته أهل الله وخاصته.

وذكر وزير الأوقاف، أن المسابقة تتضمن لأول مرة فرعًا خاصًّا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا للأئمة، كما تركز على فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم، وأن الوزارة ستعقد عددًا من الفعاليات والمحاضرات التثقيفية على هامش المسابقة.

قائمة الشرف

وبحسب وزارة الأوقاف، جاءت لوحة شرف المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين كالتالي:

أولاً- المحكمون

1- الدكتور فهد فرج أحمد الرفاعي الجهني السعودية.

2- الشيخ توفيق إبراهيم أحمد ضمرة الأردن.

3- الشيخ مصعب عبد الرازق محمد شريف البحرين.

4- الشيخ فاديم إلياصوف صديقويتش روسيا.

من داخل جمهورية مصر العربية:

5- الشيخ محمد صالح حشاد

6 - الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح

7- الدكتور جمال فاروق الدقاق.

8- الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطي.

9- الدكتور أحمد محمد خطاب.

10- الشيخ سراج الدين سليمان.

ثانيًا- الفائزون بجوائز مالية

الفرع الأول

1- عبد الله على محمد محمد مصر 180 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- سارة أيمن أحمد موسي مصر 120 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- إيمان جمال فاروق حسن مصر 100 ألف جنيه + شهادة تقدير

4- عبد الحميد عبد الله عمر ليبيا جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الثاني:

1- أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية 150 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- محمود على شانفي جزر القمر 100 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- عبد الرحمن صالح نيجيريا 50 ألف جنيه + شهادة تقدير

4- على عطية إبراهيم تشاد جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- درامي إسماعيل كوت ديفوار جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الثالث:

1- نادي سعد جابر محمد مصر 50 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- محمد أحمد حسن عبد الحليم مصر 30 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- عبد الرحمن مهدي جمال أحمد مصر جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- أحمد محمد محمد علي السيد مصر جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- أميرة أحمد عبد الوهاب محمد مصر جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الرابع:

1- شيرين محمد عبد الله أمين مصر 50 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2- أحمد تامر ممدوح محمد صبري مصر 30 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي مصر جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- مصطفى السيد نصر عبد السلام مصر جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الخامس «الأئمة»:

1- أيمن منصور عبد العزيز مصر 50 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- عوض الله الطيب أحمد السودان، جائزة استثنائية أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج 40 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- أحمد مهدي مصطفى مهدي مصر، جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- محمد حسن عبد العظيم حسن مصر جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- محمد طارق أنصاري الهند جائزة تشجيعية 10 آلاف جنيه + شهادة تقدير

ثالثًا: أدوا أداء مشرفًا بحصولهم على 90% فأكثر

1- أحمد عبد الله رشدي عبد الله مصر

2- أسماء عادل سيد أحمد مصر

3- ديالو مامادو بشيركوت ديفوار

4- روميدو أحمد محمد الكاميرون

5- بشير إمام عثمان نيجيريا

6- عبد الرحمن أحمد نيجيريا

7- ربيعة عبد الله قاسم حمد تنزانيا

8- إبراهيم إبراهيم بنين

9- عامر محمدوف بن قربان داغستان

10- اسرول هراهب بن محمد أفندي اندونيسيا

11- رئيس كامل رشيد اندونيسيا

12- طاهر علي علوي كينيا

13- عثمان ذو الفقار حاجي يوفروسيا

14- عمر جيرو بوركينا فاسو

15- محمد حزري بن حاج محمد بوروناي.