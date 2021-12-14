ضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم: ‏مصر أبهرت العالم

حرصت وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، على تنظيم جولة سياحية ترفيهية للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من المحكمين والمتسابقين من مختلف دول العالم، زاروا خلالها المتحف المصري بميدان التحرير، والجامع الأزهر، ومسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

الحضارة المصرية أبهرت العالم أجمع

وأعرب المشاركون من مختلف دول العالم خلال الجولة عن إعجابهم الشديد بما رأوه من آثار شاهدة بعظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع، مشيدين بروعة وجمال فن العمارة الإسلامية، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية، مشيرين إلى أن مصر لها تاريخ عريق ومتميز، ‏وآثارها وحاضرها ينطقان بريادتها العالمية في البناء والتشييد ، وأن الله (عز وجل) حبا مصر وشعبها بالخيرات والبركات فهي حقًا خزائن الأرض ، وقد حفظها الله بحفظها للقرآن الكريم وعنايتها ورعايتها لأهله.

وقدم المشاركون في المسابقة الشكر لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على كرم استضافته ورعايته لأهل القرآن، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

تسليم الجوائز في احتفالية ليلة القدر

من جانبه، أشاد الدكتور فهد أحمد الجهني المحكم السعودي بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم وممثل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بالتنظيم المتميز الذي ظهرت به المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، مؤكدًا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم ومتابعته بنفسه وتسليم الجوائز للمتسابقين الفائزين في احتفالية ليلة القدر في شهر رمضان، بالإضافة إلى تكليف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالإشراف عليها لأبلغ رد وخير دليل على دعم القيادة السياسية في مصر للقرآن وأهل القرآن.

وأضاف ممثل وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية في تصريح له: «كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه لخدمة الدين وأهل القرآن» ، لافتاً الى أن ما يقوم به رئيس مصر رسالة للعالم كله مفادها أن رئيس مصر مع القرآن وأهل القرآن.