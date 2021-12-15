عمان تحظر إقامة الأفراح والعزاءات بالمساجد والأماكن العامة

قررت سلطنة عمان، حظر إقامة مناسبات عقد القران والعزاء في المساجد والقاعات والأماكن العامة الأخرى، مؤكدة استمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمعات في المجالس العامة.

القرار جاء في ضوء التفش السريع لمتحور أوميكرون في عديد من الدول

وأصدرت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، بيانا قالت فيه إنها تابعت في إطار انعقادها المستمر، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحدّ من انتشارها.

وتدارست اللجنة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد- 19) على المستويين المحلي والعالمي، خصوصًا في ضوء ما تشهده العديد من الدول بما فيها سلطنة عُمان من تفشٍّ سريع للمتحور الجديد أوميكرون، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

عدم التزام البعض بضوابط إقامة المناسبات أدى للقرار

ونظرًا لعدم التزام بعض أفراد المجتمع بما أقرّته الجهات المختصّة من قرارات وضوابط لإقامة المناسبات الاجتماعيّة، مثل: اشتراط جرعتي اللقاح والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي عند الدخول، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحدّدة لمكان إقامة المناسبة.

ومن منطلق حماية المجتمع من هذا المرض ولتجنّب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض، فقد قررت اللجنة العليا ابتداءً من نشر هذا البيان حتى إشعار آخر حظر إقامة مناسبات عقد القران والعزاء في المساجد والقاعات والأماكن العامة الأخرى، كما تؤكد اللجنة على استمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمعات في المجالس العامة، وسوف تتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية لضبط المخالفين لذلك.