جريان أودية وسيول.. كوارث طبيعية تضرب سلطنة عمان قبل الشتاء «فيديو»

كوارث طبيعية تشهدها سلطنة عُمان مع اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث تسببت الأمطار التي هطلت على السلطنة إلى حدوث فيضانات غزيرة، وأدت إلى جريان سيول جارفة بسبب عدم الاستقرار الجوي الذى تشهده البلاد الأيام الجارية.

فيضانات وهطول أمطار تضرب سلطنة عمان

وكان عدد من مقاطع الفيديو قد أوضحت سرعة السيول في منطقة مسندم غرب سلطنة عمان، إثر تعرض البلاد لهطول أمطار رعدية غزيرة، وتقلب في الأحوال الجوية على المنطقة، حيث تسببت السيول فى جريان الأودية بقوة جارفة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن الطقس السيئ بسلطنة عمان

كما حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على بعض الإجزاء، خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض الجوي يطلق عليه «أخدود النهضة»، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

استمرار تأثر المحافظات الشمالية بـ«أخدود النهضة»

وبحسب تحليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بسلطنة عمان، من المتوقع استمرار تأثر المحافظات الشمالية بأخدود من منخفض جوي «أخدود النهضة» حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهرت بيانات الأرصاد الجوية، أن الطقس السيئ يسود على محافظات مسندم وشمال وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، وفي السياق ذاته، حذرت هيئة الطيران المدني المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار وجريان الأودية، وتوخي الحذر والبقاء في المنزل حفاظا على سلامتهم.

إعصار شاهين المدمر

وكان الإعصار المداري «شاهين»، ضرب سلطنة عمان الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وفقدان 9 آخرين، حيث صاحب الأعصار رياح بلغت سرعتها بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، في حين كانت عين الإعصار تعبر الأرض، ما دفع السلطات إلى إجلاء الآلاف من المناطق الساحلية.

عُمان

يارب سترك .. جريان قوي للأودية في مسندم pic.twitter.com/iW4fnvdCyw — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 30, 2021