القليوبي: توصيل الغاز لمليون و200 ألف وحدة يوفر 35 مليون دولار

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة، إن ملف توصيل الغاز إلى المنازل تولته القيادة السياسية وتتابعه بجدية كبيرة ابتداء من سنة 2018، وكان الهدف توصيل الغاز إلى مليون و200 ألف وحدة سنويًا، وبالفعل تم تحقيق هذا الهدف في عام 2021، بهدف تقليل استخدام أسطوانات البوتاجاز، لأن هذا يوفر 219 مليون أسطوانة بوتاجاز بما يوازي استيراد بوتاجاز من خارج البلاد يصل إلى 35 مليون دولار.

ارتفاع عدد محطات الغاز الطبيعي

وأضاف «القليوبي» في مداخلة هاتفية مع برنامج قناة «Extra News» الفضائية مساء الأربعاء، أن مصر في عام 2018 كان لديها فقط 167 محطة غاز لتموين السيارات، ووصلت بنهاية العام الجاري إلى 1000 محطة غاز طبيعي، إضافة إلى نقطة أخرى مهمة وهي السيارات المتحركة التي تحمل الغاز المسال وتصل إلى المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وذات الطلب المرتفع على الغاز الطبيعي.

التزام في مبادرة حياة كريمة

وتابع أستاذ هندسة الطاقة، أن هناك التزامًا في مبادرة حياة كريمة بتوصيل الغاز إلى المنازل بعد الانتهاء من خطوط الصرف الصحي، وهناك 14 قرية وصل لها الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وهناك استهداف لـ1403 قرى لتوصيل الغاز الطبيعي إليها طبقًا لخطة موضوعة من الدولة، مشددًا على أن هذه الخطط تشرف عليها القيادة السياسية وبالتالي يراعى فيها كافة عوامل الأمن والسلامة.

التعاون في ملف الهيدروجين الأخضر

أما عن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، قال إن شركة «سكاتك» النرويجية التي التقى الرئس عبد الفتاح السيسي مسؤوليها اليوم، من الشركات القوية التي في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبارعة جدًا في مجال الهيدروجين الأخضر، والكميات التي جرى التعاقد عليها هي إنتاج ما بين 50 إلى 100 ميجاوات، وهذا المشروع من المشروعات التي تسعى لها الدولة المصرية لإنتاج طاقة متوافقة مع البيئة.